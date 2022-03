ECB hoopt inflatie te drukken: versneld einde aan opkoopprogramma schuldpapier

ECB-president Christine Lagarde. Beeld EPA

De ECB begon jaren geleden met het opkopen van schuldpapier om de economie te stimuleren. Dat moest destijds de chronisch lage inflatie te bestrijden. Terwijl de geldontwaarding nu ver boven de doelstelling van 2 procent ligt – de inflatie in de Eurozone bedroeg in februari 5,8 procent – liep het programma gewoon door. Waar Frankfurt tot nog toe van plan was om in het tweede kwartaal maandelijks voor 40 miljard euro aan obligaties te kopen, daalt het in mei al naar 30 miljard en in juni naar 20 miljard. In het derde kwartaal komt er dan wellicht helemaal een einde aan.

Dit betekent dus minder economische stimulus, terwijl de gevolgen van de Oekraïne-oorlog de vrees voor een recessie voeden. ‘Als je niets kunt doen aan de huidige hoge inflatie en er abnormaal hoge onzekerheid is, kun je toch alleen maar tot deze beslissing komen’, meent ING-econoom Carsten Brzeski.

‘ECB geeft toe dat inflatie permanent is geworden’

De Tilburgse econoom Sylvester Eijffinger noemt de versnelde afbouw ‘verrassend en verstandig’, en ziet er een game changer in. ‘De ECB geeft toe dat de inflatie permanent is geworden door hogere prijzen van energie en grondstoffen. De ECB laat geleidelijk het gaspedaal los om in het najaar het rempedaal te kunnen gebruiken, dus een renteverhoging.’

Lex Hoogduin, die de ECB eerder deze week in de Volkskrant opriep om korter op de bal te spelen, heeft er gemengde gevoelens bij. ‘Dit gaat in de goede richting, maar wat mij betreft te langzaam’, zegt de hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vindt het wel positief dat beleggers geschrokken reageerden op de beslissing. Zo steeg de Italiaanse tienjaarsrente na de bekendmaking van 1,7 naar 1,9 procent. ‘De boodschap dat er iets is veranderd, is dus wel aangekomen.’