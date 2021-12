ECB gaat stijgende prijzen niet te lijf met renteverhoging

Het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank in Frankfurt, Duitsland. Beeld Sean Gallup / Getty

Dat heeft de ECB donderdagmiddag bekendgemaakt, na afloop van haar beleidsvergadering. Door de inflatie staan de centrale bankiers onder groeiende druk om de geldkraan dicht te draaien. Nederland kampt zelfs met de grootste prijsstijgingen sinds 1982. Gemiddeld waren huishoudens in november 5,2 procent duurder uit dan een jaar eerder. Vooral de energie- en brandstofprijzen stijgen, maar ook voedsel en kleding kosten meer.

Geen renteverhoging

De zorgen over de uitholling van de koopkracht blijken voor de ECB geen aanleiding om op de rem te trappen. Het aankondigen van een renteverhoging donderdag werd vooraf al ondenkbaar geacht. De centrale bankiers hebben steeds duidelijk gemaakt dat ze voor het tot zo’n ingreep komt eerst een punt moeten zetten achter hun obligatie-aankopen.

Daar is nog lang geen sprake van. Om de eurozone door de coronacrisis te loodsen, schafte ‘Frankfurt’ voor 1.566 miljard euro aan staats- en bedrijfsschulden aan. Op die manier stimuleert de ECB de economie en wordt geld lenen nog goedkoper.

Spaarders zijn minder enthousiast: zij hebben veel last van de lage rente. Gepensioneerden zien hierdoor hun uitkering zelfs al jaren niet meestijgen met de inflatie. Bij ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, is deze zogenoemde ‘indexatie’-achterstand inmiddels opgelopen tot maximaal 19,95 procent.

Binnen de ECB zijn de meningen verdeeld. Duitsland en Nederland willen stoppen met de noodhulp, de zuidelijke landen drongen de afgelopen maanden juist aan op verlenging. ‘Daar zou ik mordicus tegen zijn’, zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank hierover in een interview met de Volkskrant.

Vestzak-broekzak

Het nu bereikte compromis oogt als een staaltje vestzak-broekzakbeleid. Het pandemieprogramma eindigt eind maart. Wel blijft de ECB het geld uit obligaties die aflopen langer herinvesteren, ‘minstens tot eind 2024'. Ook gaan de aankopen in het kader van het ‘oude’ steunprogramma – tussenstand: 3.112 miljard euro – juist omhoog. Nu gaat het om 20 miljard euro per maand. Dat bedrag wordt in het tweede kwartaal van volgend jaar verdubbeld, om vervolgens stapsgewijs terug te lopen naar het huidige niveau.

Een rentestijging in 2022 raakt daarmee definitief uit zicht. Volgens ECB-president Christine Lagarde is dat ook niet nodig. Zij wijst erop dat de huidige inflatie veroorzaakt wordt door aanbodproblemen: tekorten aan gas, containers en andere essentiële ingrediënten voor de wereldeconomie. Die knelpunten zullen gaandeweg verdwijnen, verwacht de Française. De inflatie zal hierdoor volgend jaar normaliseren.

Andere centrale banken lijken steeds minder vertrouwen te hebben in dat scenario. Zowel de Bank of England als de Noorse centrale bank verhoogden donderdag hun rentes. De Amerikaanse Federal Reserve is iets minder ver, maar bouwt wel haar noodsteun af. Woensdag kondigde zij aan het tempo van die operatie te verdubbelen. Daardoor is het eind maart afgelopen met het opkopen van schulden, waarna de rentetarieven kunnen stijgen. Fed-bestuurders verwachten maar liefst drie verhogingen in 2022.