Easyjet verliest in hoger beroep gevecht tegen ‘te hoge en oneerlijke’ tarieven Schiphol

Easyjet vindt bepaalde prijsverhogingen voor activiteiten op Schiphol oneerlijk, maar kreeg daarin geen gelijk van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Beeld AP

De Britse luchtvaartmaatschappij kreeg met zijn klachten tegen de exploitant van Schiphol eerder nul op het rekest bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Easyjet vindt bepaalde prijsverhogingen voor activiteiten op de luchthaven oneerlijk. Het bedrijf klaagt onder meer dat Schiphol onvoldoende met luchtvaartmaatschappijen heeft overlegd over de nieuwe tarieven. Zo’n officiële consultatieprocedure is wel verplicht voordat een vliegveld zijn tarieven mag wijzigen. Net als de ACM komt ook het college tot de conclusie dat Schiphol hier niets te verwijten valt.

De Britten beschuldigen de luchthaven er ook van ‘onredelijke en discriminatoire’ tarieven voor de prijsvechter in rekening te brengen. Zo zou Easyjet moeten betalen voor extra beveiligingskosten die voornamelijk worden aangewend voor de vertrekhallen waar KLM en haar samenwerkingspartners actief zijn. Het college zegt daar geen bewijzen voor te hebben gezien.

Concurrerende luchthavens

Easyjet maakte verder bezwaar tegen de samenstelling van de lijst van concurrerende luchthavens in Europa, die Schiphol heeft gebruikt om de hoogte van de tarieven te bepalen. Op die lijst staan vliegvelden die zich goed met Amsterdam laten vergelijken, met veel reizigers die op die luchthavens overstappen naar verder liggende bestemmingen.

De Britten vinden dat er meer moet worden gekeken naar vliegvelden die voor een groot deel worden gebruikt door maatschappijen die net als Easyjet rechtstreekse vluchten zonder overstap uitvoeren.

Over de klacht over de capaciteit van de H/M-pier waar Easyjet vooral gebruik van maakt, heeft de bedrijvenrechter geen uitspraak gedaan. Hier gaat het volgens het college over investeringen die de prijsvechter hier graag zou zien en niet over tarieven en de voorwaarden.

Coronacrisis

De luchtvaartmaatschappijen en Schiphol onderhandelen nog over op welk bordje de rekening van de coronacrisis komt te liggen. De brancheorganisatie Barin klaagde vorige maand dat de luchthaven geld wil zien voor diensten die de vliegbedrijven nooit hebben gebruikt, omdat ze minder vluchten konden uitvoeren.

Ook weigeren de maatschappijen op te draaien voor de oplopende investeringen in de aanleg van de nieuwe A-pier. Die zouden inmiddels twee keer hoger uitvallen dan oorspronkelijk was begroot. Het ligt voor de hand dat de luchtvaartmaatschappijen al deze extra kosten doorrekenen aan de klanten. Dat zou betekenen dat de prijzen voor vliegtickets omhoog gaan.