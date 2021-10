EasyJet hoopvol over herstel, ook met duurdere kerosine en Schiphol

Beeld ANP

Het aantal boekingen voor de laatste drie maanden van het jaar stijgt. EasyJet verwacht op 70 procent van zijn capaciteit van 2019 te vliegen. De afgelopen maanden kon het bedrijf slechts 58 procent van zijn stoelen inzetten, waarvan gemiddeld iets meer dan 77 procent werd verkocht.

Topman Johan Lundgren toont zich in een toelichting optimistisch. ‘Het is duidelijk dat het herstel doorzet. We zien weer meer zakelijke reizigers van grote en middelgrote bedrijven terugkeren. We zien daarnaast herstel van het aantal stedentrips, naast de toenemende vraag van klanten naar vakantievluchten op populaire winterzonbestemmingen, zoals Egypte en Turkije.’ De komende maanden zijn de Canarische Eilanden in trek. Voor die vakantiebestemming verhoogt EasyJet zijn capaciteit met 140 procent ten opzichte van 2019.

Lundgren zei niet te verwachten dat de stijgende olieprijzen roet in het eten gaan gooien het komende jaar. De helft van de kerosine die de luchtvaartmaatschappij nodig heeft om in 2022 te kunnen vliegen is al ingekocht, tegen lagere prijzen dan die op dit moment op de markt gelden. ‘We hebben 55 procent van onze behoefte afgedekt, met vliegtuigbrandstof voor een prijs van 500 dollar tegen de huidige marktprijs van 760 dollar. We zitten er warmpjes bij.’

EasyJet waarschuwde dat vliegtickets in Nederland duurder worden door het plan van Schiphol om de tarieven de komende drie jaar stapsgewijs te verhogen, tot 40 procent boven het huidige peil. Toch is het bedrijf niet van plan uit Amsterdam te vertrekken. Daarvoor is Nederland een te belangrijke markt. Schiphol maakt de nieuwe tarieven eind deze maand bekend.