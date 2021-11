Durven beursfondsen niet meer op te staan tegen aasgieren van de financiële markt?

Nederlandse beursvennootschappen beginnen te lijken op de piraten in de stripalbums van Asterix en Obelix die zelf een gat in hun schip slaan zodra ze in de verte een schim van de onoverwinnelijke Galliërs zien.

De fatale opsplitsing van ABN Amro in 2007 is een blijvend trauma. Ze zijn zo bang voor activistische beleggers, ook wel aasgieren of sprinkhanen genoemd dat ze hun bedrijven op voorhand al in stukken scheuren.

Maandag maakte Ahold Delhaize bekend een aparte beursnotering te willen voor Bol.com, de onlinewinkel van de supermarktgigant die nu het minst winstgevend is maar op lange termijn het grote geld moet gaan verdienen.

Bedrijfseconomisch is er geen reden voor die aparte beursgang. Ahold Delhaize draait als een tierelier en kan op andere wijze ook de expansie van Bol.com tot volwaardig concurrent van Amazon en Alibaba financieren. Later deze week kwam de aap uit de mouw. Elliott, een hedgefonds dat eerder bij AkzoNobel en NN de boel op stelten zette, bleek een voet tussen de deur te hebben gezet.

Als een schoothondje laat Ahold Delhaize zich nu de les lezen dat de waarde van Bol.com niet in de koers tot uitdrukking komt. Ahold zegt dat maar een klein gedeelte van Bol.com naar de beurs wordt gebracht, maar dat zei Philips 25 jaar geleden ook van ASML. Binnen vijf jaar was alles verkocht.

Bedrijven worden wereldwijd door activistische aandeelhouders gedwongen zich te specialiseren op deelmarkten. De onderdelen die op heel korte termijn het meest winstgevend zijn moeten worden losgemaakt worden van delen die dat pas op langere termijn zouden zijn. Het ene na het andere conglomeraat kiest eieren voor zijn geld. General Electric en Toshiba kondigden vorige week aan zich op te zullen splitsen. Akzo is net zoals Philips al helemaal ontmanteld. Unilever verkocht eerst de margarinedivisie en nu wordt er druk uitgeoefend om ook divisies cosmetica en schoonmaakmiddelen los te maken van de voedingsmiddelen. En het hedgefonds Third Point wil dat Shell uiteenvalt in een fossiele tak en een duurzame tak.

Maar het beste aandeelhoudersmodel is niet het beste bedrijfsmodel. De gedachte van het conglomeraat is dat tegenslagen bij het ene deel worden gecompenseerd door meevallers bij het andere deel. Dit is goed voor de continuïteit van bedrijven. Maar alleen nog in familiebedrijven, bijvoorbeeld SHV, is het mogelijk om twee op meer paarden te wedden.

Wie de sprong naar de beurs maakt, moet het risico accepteren dat op korte termijn onderdelen worden leeggezogen. Hoe gevaarlijk dat is ervaart Philips nu. Er is geen divisie licht of chips meer die een tegenslag bij medische systemen kan compenseren.

Misschien zouden bedrijven niet zo bang moeten zijn voor de boze beurswereld Ze moeten als een eigenwijs Gallisch dorpje hun stakeholdersmodel koesteren. Er is een ketel toverdrank met gifpillen, kroonjuwelen en preferente aandelen die elke aasgier voor altijd afschrikt.