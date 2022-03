Dure olie en goedkope euro zijn een slechte combinatie

De raffinaderij van Shell in Pernis. Beeld ANP

‘Er is een groot verschil tussen wat de ECB zou moeten doen, en wat ze gaat doen’, meent George Saravelos. Volgens de econoom van Deutsche Bank moet Frankfurt ingrijpen om de koers van de euro te verdedigen, maar hij rekent er niet op. De eenheidsmunt is tegenover de dollar teruggevallen tot het laagste peil sinds juni 2020. ‘Dit begint de economie van de eurozone nu echt te schaden’, aldus Saravelos.

Normaal gesproken is een goedkopere munt juist goed nieuws voor een economie. Het maakt de uitvoer goedkoper voor buitenlandse afnemers, wat de concurrentiepositie van een land of muntzone versterkt. Nadelen zijn er uiteraard ook. De invoer van buitenlandse goederen en diensten zijn dan duurder voor de inwoners van de eurozone. Toch kan dat nog altijd enigszins positief uitpakken als consumenten en bedrijven erdoor overschakelen naar leveranciers uit de eigen economie.

Gemene vicieuze spiraal

Waarom spreken mensen zoals Savarelos dan toch onomwonden van schade? Wel, de meeste grondstoffen worden wereldwijd verhandeld in dollars. De prijs voor een vat Brent-olie is sinds het jaarbegin gestegen met 50 procent tot 117 dollar. Dinsdag steeg die koers omgerekend voor het eerst boven de 100 euro uit. ‘Hoe meer de olie- en gasprijzen stijgen, hoe meer de euro daalt, waardoor de grondstoffenprijzen in euro verder omhoog gaan’, aldus de Deutsche Bank-econoom. ‘Dat is een gemene vicieuze spiraal.’

Het levert extra kopzorgen op voor de ECB, die het monetair beleid voert in een eurozone die kampt met historisch hoge inflatie. In februari lag die op 5,8 procent, maakte statistiekbureau Eurostat woensdag bekend. In Nederland bedroeg die zelfs 7,2 procent.

Remedie

De remedie lijkt eenvoudig: onderstut de koers van de euro, of stuw hem liefst nog hoger, zodat fossiele brandstoffen goedkoper worden om in te voeren. Daar lijkt de ECB wel oren naar te hebben. Directielid Isabel Schnabel plaveide alvast verbaal het pad. In een toespraak vorige week stipte ze expliciet het probleem van de ‘grote ingevoerde inflatie’ aan. Via monetair beleid is het mogelijk om de druk van hogere prijzen op te vangen, aldus de Duitse.

Schnabel merkte op dat de instrumenten die de ECB de afgelopen jaren heeft ingezet om de economie te stimuleren er juist toe geleid hebben dat de euro is verzwakt tegenover de dollar. Die van tafel halen, zou het omgekeerde effect moeten hebben. Dat betekent een eind aan het opkopen van schuldpapier, gevolgd door het verhogen van de beleidsrente. Naast het ondersteunen van de euro, kan dat volgens Schnabel ‘onmiddellijke en tastbare steun’ betekenen voor gezinnen en bedrijven die nu een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie.

Ongewis

Op zich is het sturen van de wisselkoers geen formele opdracht van de centrale bank, maar het is wel een instrument dat past binnen het nastreven van haar mandaat van prijsstabiliteit, namelijk een inflatie rond de 2 procent. De marsrichting in Frankfurt lijkt dan wel duidelijk te zijn, maar het startpunt en de snelheid blijven ongewis. Volgende week komen de centrale bankiers samen om hun beleid uit te stippelen.

‘Alles hangt af van de nieuwe ramingen die de ECB dan bekend zal maken, en dan vooral wat de verwachte inflatie in 2024 is’, zegt Edin Mujagić, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. ‘De uitspraken van Schnabel suggereren dat die boven de 2 procent uitkomen. Als die lager dan dat uitvallen, is er juist geen reden om de euro sterker te maken. Dan wil je juist dat die zwakker blijft zodat je over die tijdshorizon meer inflatie importeert om de doelstelling te halen.’ De ECB kijkt daarvoor niet naar volgende maand of volgend jaar, maar wel naar ‘de middellange termijn’, wat neerkomt op twee à drie jaar.

Geloofwaardigheid

Een andere optie waarover de centrale bank beschikt, is er een die de Russische centrale bank nu benut in een poging de roebel te ondersteunen, namelijk het verkopen van buitenlandse valutareserves. Daar is de ECB historisch gezien terughoudend in, merkt Mujagić op. ‘Het gebeurde tweemaal eerder, in 2000 en 2011. De ervaring leert dat er een reële kans is dat het niet werkt, en dan verlies je geloofwaardigheid.’

Dat gebeurde bijvoorbeeld in de herfst van 2000, toen de ECB samen met vier andere centrale banken ingreep op de wisselmarkt om de toen nog prille euro te ondersteunen. Het kon niet voorkomen dat die toch wegzakte naar een historisch dieptepunt van 0,823 dollar.