Dure energie? Stroomprijs nog nooit zo laag als deze vrijdag

Zicht vanuit de kust bij Egmond op een windmolenpark in zee. Beeld Flip Franssen / ANP

Volgens energiebedrijf Zonneplan zijn de lage prijzen te danken aan de stevige wind, waardoor veel goedkope windenergie beschikbaar is. Ook de lage gasprijs en het feit dat de stroomvraag laag is vanwege de kerstvakantie drukten de prijs. Dankzij de grote hoeveelheid windstroom was elektriciteit in de nacht van donderdag op vrijdag zelfs een paar uur gratis. Een dag eerder was de gemiddelde stroomprijs met 15 cent ook al historisch laag.

Consumenten met een dynamisch contract kunnen profiteren van momenten waarop de stroom goedkoop is. Zij rekenen de prijs per uur af, in tegenstelling tot consumenten met een variabel of vast contract, waarbij de stroomprijs voor langere tijd vastligt. Voor bezitters van een dynamisch contract is het gunstig om elektrische grootverbruikers in te schakelen op momenten dat de prijs laag is. Dan is ook het opladen van de e-auto, het inschakelen van de wasmachine of -droger en de vaatwasser goedkoper.

Dynamisch contract

Op tijdstippen dat de vraag naar elektriciteit groot is en het aanbod van goedkope duurzame stroom gering, kan de prijs van een kilowattuur echter ook flink hoger uitpakken, al is deze gemaximeerd op 5 euro per kilowattuur. Zelfs bij de huidige hoge stroomprijzen is deze top nooit bereikt: per kilowattuur is tot nu toe maximaal 80 cent betaald. De Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE) zegt dat steeds meer consumenten afgelopen jaar zijn overgestapt op een dynamisch contract, al is het marktaandeel met enkele procenten nog gering.

Het is onwaarschijnlijk dat de prijs van afgelopen donderdag en vrijdag de komende weken zo laag blijft: juist in de eerste twee weken van januari piekt de stroomvraag doorgaans, doordat veel fabrieken weer opstarten en ook consumenten in de winter meer elektriciteit verbruiken. Als het dan ook nog weinig waait – de zon levert in de wintermaanden sowieso minder elektriciteit op – moeten gas- en kolencentrales volop draaien, waardoor elektriciteit waarschijnlijk duurder zal zijn. In het voorjaar komt er weer bijstand van de zon: als de dagen lengen en de zonkracht groeit, stijgt ook de opbrengst van zonnepanelen, wat een prijsdrukkend effect heeft.