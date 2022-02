Nieuws

Dure energie: BASF verhoogt de prijzen

Het Duitse chemieconcern BASF gaat zijn prijzen in de komende maanden aanzienlijk verhogen om de stijgende energierekeningen te compenseren. Volgens de grootste Europese producent van chemicaliën leiden de hogere energierekeningen in Europa tot 800 miljoen euro aan extra kosten in het vierde kwartaal.