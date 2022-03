Dura Vermeer wil spoedwetgeving om sneller woningen te kunnen bouwen

Bouwproject in Wilnis. Beeld Elisa Maenhout

Ondanks een omzet van 1,6 miljard euro in 2021 en een nettowinst van 52,4 miljoen stelt Dura Vermeer dat de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland prijsstijgingen onvermijdelijk maken. Bij de presentatie van de jaarcijfers op het hoofdkantoor tegenover Rotterdam The Hague Airport constateert financieel bestuurder Lowick Barg dat Dura Vermeer nu al de ‘hoofdprijs’ moet betalen voor grondstoffen als aluminium, staal, nikkel, hout en koper. ‘We willen inzetten op houtskeletbouw, maar dat is momenteel onbetaalbaar. Aan nieuwe projecten beginnen is moeilijk.’

Met een orderportefeuille voor 2022 van 2,8 miljard euro zoekt Dura Vermeer noodgedwongen naar alternatieve materialen. Job Dura, voorzitter van de raad van bestuur van het 167 jaar oude familiebedrijf: ‘Kun je materialen vervangen of het ontwerp van projecten vooral aanpassen? Het is een puzzel geworden.’ Barg: ‘De oorlog in Oekraïne brengt ook grote, economische onzekerheden met zich mee.’ Dura: ‘En wat doet het met de inflatie en de rente? Dat heeft vooral invloed op de woningmarkt.’

De divisie Bouw en Vastgoed van Dura Vermeer groeide van 810 miljoen euro in 2020 tot 946 miljoen in 2021, waarbij ook meer woningen (3.420) werden opgeleverd. Maar de groei dreigt te stagneren. Dura: ‘Een gebrek aan betaalbare locaties, vertragende bouwprocedures en hoge bouwprijzen zetten een rem op de snelheid, waarmee we kunnen bouwen. Het kan leiden tot uitstel van projecten, omdat we er qua prijs niet uitkomen.’

‘Enorme hobbel’

Bij de divisie Infrastructuur nam de omzet in 2021 toe tot 663 miljoen euro. Dura noemt de stikstofproblematiek ‘een enorme hobbel’ bij het realiseren van zijn projecten in de infrastructuur en de woningbouw. ‘Het wordt tijd dat de overheid het oplost, acht van de tien nieuwbouw-infraprojecten zijn weggevallen. Zet zo snel mogelijk in op renovatie en vervanging, daar zouden wij enorm mee geholpen zijn.’

De Raad van State komt na de zomer met een uitspraak over de verbreding van de A12/A15 bij knooppunt Ressen-Oudbroeken die als richtsnoer moet dienen voor stikstofregels bij bouwprojecten. Dura: ‘Nieuwe projecten krijgen nu geen vergunningen en in vele provincies gaat het ook om woningbouw die wordt vertraagd. Ons vestigingsklimaat staat onder druk. Het is absoluut onduidelijk wat wel en niet kan.’

Veestapel

Vanuit het bedrijfsleven en de agrarische sector zijn voldoende voorstellen gedaan om de stikstofuitstoot te reduceren en de veestapel te verkleinen, zegt Dura. ‘Zet beleid op die initiatieven, want het moet ook juridisch bestendig zijn. En niet leiden tot een oplossing die volgend jaar weer door de Raad van State wordt afgeschoten. Het moet ook voldoen aan Europese normen.’

Nu de regering pas vanaf volgend jaar meer geld beschikbaar stelt voor de stikstofproblematiek wil Dura Vermeer zich meer richten op het vervangen van de bestaande infrastructuur. Topman Dura verwijst naar de inventarisatie door de vereniging van projectontwikkelaars (Neprom) van woningbouwprojecten die nu kunnen worden opgestart.

‘Daar kun je morgen mee beginnen. Het tempo moet omhoog. Als we het nu niet doen, staat in 2025 alles stil. En dan kun je ook starten met de gebiedsontwikkeling voor de langere termijn. We moeten snel op zoek naar betaalbare grond, want het duurt gemiddeld zeker zes à zeven jaar om stedelijke locaties bouwrijp te maken.’

Ook de installatie van nieuwe gemeenteraden leidt weer tot vertraging, zegt Dura. Als voorbeeld noemt hij een project in Rotterdam dat pas na zes jaar werd voltooid. ‘We hadden bouwrijpe grond, bouwtechnisch konden we meteen beginnen. Maar er kwam een nieuwe gemeenteraad en een wethouder die een andere verdeling maakte van het type woningen. Vervolgens krijg je inspraak- en bezwaarprocedures die ook lang duren.’

Ambtelijke molens

De nieuwe omgevingswet maakt de ambtelijke molens nog trager, vreest Dura. ‘Het is goed om inspraak te hebben, je kunt in Nederland tegen de kleinste dingen bezwaar maken. Het moet we realistisch blijven, in een stad kan nu eenmaal een nieuw gebouw komen. Vaak stellen gemeenten dan nog extra voorwaarden aan duurzaamheid, per gemeente is het een uitdaging om aan de normen te voldoen. Daarom hebben we extra geïnvesteerd in werkvoorbereiding en het verlenen van vergunningen.’

Financieel bestuurder Barg: ‘We moeten uitbreiden met mensen die de deur platlopen bij de gemeenten.’ Dura: ‘De kern is dat we een groot maatschappelijk probleem hebben, een tekort aan betaalbare en bereikbare woningen.’ Barg: ‘De betaalbare woning wordt bovendien kleiner, we bouwen binnenstedelijk vaak woningen waar geen gezinnen met kinderen in passen. De waarde van de grond moet omlaag.’

Dura pleit voor een ‘spoedwetgeving’ om de status quo op de woningmarkt te doorbreken. Anders komt de doelstelling van het kabinet om jaarlijks 100 duizend woningen te bouwen in gevaar. ‘Hoeveel slagkracht heeft minister De Jonge om de ambitie van het kabinet te vertalen in een hogere productie? Als de maandlasten stijgen door een hogere rente en de dure energie wordt het segment betaalbare woningen voor de middenklasse nog kleiner.’