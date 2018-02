Duo mag reisgegevens van studenten opvragen om fraude te bestrijden

Uitstervend fenomeen

Nadat een lagere rechtbank in mei vorig jaar had geoordeeld dat Duo de privacywetgeving overtreedt door reisgegevens van studenten op te vragen, besloot de instantie de opsporingsmethode voorlopig in de ijskast te zetten. Een woordvoerder bevestigt dat Duo Translink sindsdien niet meer om reisgegevens heeft gevraagd. Naar aanleiding van de uitspraak in hoger beroep van gisteren overweegt Duo daar weer mee te beginnen.



De uitwonendenbeurs is hoger dan de beurs die thuiswonende studenten krijgen. Studenten die aangeven dat ze op kamers wonen maar in werkelijkheid bij hun ouders wonen, kunnen een boete krijgen als Duo hen betrapt. Bovendien moeten ze het te veel ontvangen bedrag terugbetalen.



Deze vorm van fraude is wel een uitstervend fenomeen. Nieuwe lichtingen hbo- en wo-studenten krijgen sinds september 2015 geen basisbeurs meer, maar moeten al het geld dat ze nodig hebben lenen. Die lening moeten ze later volledig terugbetalen. Alleen mbo-studenten die op kamers wonen hebben nog recht op een beurs.