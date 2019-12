Duizenden deelauto’s op platteland moeten uitstoot terugdringen

Beeld Joost van den Broek

Met de nieuwe doelstelling hoopt het kabinet bij te dragen aan minder uitstoot. Het aantal deelauto’s zal de komende twee jaar bijna moeten verdubbelen – Nederland telt nu zo’n 51 duizend deelauto’s. De afgelopen jaren is het aanbod geleidelijk gegroeid, maar de vraag stijgt vele malen sneller: van 2018 tot 2019 steeg het aantal autodelers van 400 duizend naar 515 duizend.

Een deelauto kan voor een paar uur of een paar dagen worden gehuurd via bemiddelingsbedrijven. Sommige auto’s worden ter beschikking gesteld door particulieren, maar in toenemende mate ook door bedrijven en gemeenten, vooral in de Randstad. Door nu ook de plattelandsgemeenten deelauto’s te laten aanbieden, hoopt de minister een inhaalslag te maken. De twintig nieuwe gemeenten sluiten zich aan bij ‘Green Deal autodelen’, een samenwerking tussen meerdere organisaties.

Nieuwe doelgroep

Volgens de minister liggen er ook op het platteland kansen. ‘Je denkt bij autodelen misschien snel aan de stad. Maar het is juist ook een oplossing voor regio’s waar afstanden langer zijn’, aldus de minister. Autodelers stoten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 8 tot 13 procent minder CO 2 uit.

Hollands Kroon, in de kop van Noord-Holland, begint volgend jaar een experiment met drie deelauto’s. Wethouder Theo Meskers denkt dat 100 duizend deelauto’s in Nederland een realistische doelstelling is. ‘Ook op het platteland stijgt de vraag. De jonge generatie in kleinere gemeenten, dat is de doelgroep.’

Meskers verwacht dat er op korte termijn ook meer deelauto’s in omliggende dorpen zullen komen. Een commerciële partij stelt de auto’s ter beschikking. Met een jaarlijks lidmaatschap kunnen inwoners tegen een dagtarief de deelauto’s huren.

In de grote steden draait de autodeeleconomie al op volle toeren. Via autoplatforms als SnappCar en MyWheels worden duizenden auto’s aangeboden. Door schaarse parkeerplekken en incidenteel gebruik is een deelauto voor velen een uitkomst. Ook de gemeentebesturen beginnen de voordelen te zien. In Rotterdam loopt een proef waarbij particuliere deelauto’s een stadsbrede vergunning krijgen.

Het Ministerie van Infrastructuur werkt in de tussentijd ook aan andere deelconcepten. Zogenaamde ‘mobipunten’ moeten in heel Nederland het openbaar vervoer aan het deelvervoer verbinden. Als het aan het ministerie ligt, krijgen reizigers in de toekomst via één app toegang tot de trein, fiets en auto. Deelvervoer moet voor iedereen binnen handbereik zijn.