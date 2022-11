Duitsland pot contant geld op uit angst voor uitval pinautomaten

Twee geldautomaten in Hamburg. Beeld Reuters

Contant geld is in Duitsland nog veel belangrijker dan in Nederland. Zo’n 60 procent van de alledaagse betalingen in het land gebeurt nog altijd met contanten, meldde de Bundesbank onlangs. De gemiddelde Duitser neemt jaarlijks 6.600 euro op, vooral uit geldautomaten.

Duitsland houdt er rekening mee dat Rusland de gaskraan deze winter helemaal dichtdraait. In dat geval zijn de gevulde gasopslagen waarschijnlijk ontoereikend en krijgt het land mogelijk te maken met stroomstoringen, al lijkt dat scenario onwaarschijnlijk. Om de economie in dat geval toch draaiende te houden, worden allerlei noodplannen opgesteld.

Run op geldautomaten

Het plan voor de geldverdeling voorziet er bijvoorbeeld in dat geldtransporteurs voorrang krijgen bij het tanken. Tijdens het begin van de coronapandemie was er ook een run op geldautomaten in het land. Duitsers namen in maart 2020 20 miljard euro meer op dan ze op hun rekening stortten. Die recordopname verliep toen probleemloos. Vanwege het belang van contant geld houdt de Bundesbank sowieso al een grote voorraad aan. Volgens onderzoek vreest 40 procent van de Duitsers dat er een grote black-out komt. Wellicht zijn banken niet volledig voorbereid op zo’n onderbreking.