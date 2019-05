Duitsers zien na drie jaar onderhandelen af van fusie, toekomst Tata Steel onduidelijk

Dit betekent dat het lot van de verschillende onderdelen van de beide staalbedrijven, waaronder het staalbedrijf van Tata Steel in IJmuiden (het voormalige Hoogovens) zeer onzeker is. Tata Steel liet vrijdag op een persconferentie weten alle mogelijke opties te overwegen. ‘Ons doel blijft hetzelfde: een duurzame continuering van het staalbedrijf in Europa‘, aldus de bestuursvoorzitter van Tata.

De grootste staalfabriek van Thyssen-Krupp in Duisburg. Beeld Reuters

ThyssenKrupp heeft al een uitgewerkt plan voor het nieuwe concern. Nu het afstoten van de staalpoot niet doorgaat, wil het conglomeraat de liftendivisie apart naar de beurs brengen. Bestuursvoorzitter Guido Kerkhoff van ThyssenKrupp AG kondigde vrijdag ook meteen een ingrijpende reorganisatie aan met het verlies van zesduizend banen.

Fusieplan

Drie onderhandelingen hebben enorm veel tijd en geld gekost. De bedoeling was dat de nieuwe Duits-Nederlands-Britse onderneming het tweede staalconcern van Europa zou worden. Met het samengaan zou op jaarbasis een half miljard euro worden bespaard op de kosten. Het hoofdkantoor had in Amsterdam moeten komen. Oud-minister Kamp van Economische Zaken had hiervoor nog intensief gelobbyd.

De beide partijen waren in juni vorig jaar al tot een overeenstemming gekomen voor het fusieplan. Er was zelfs al een traject opgesteld voor reorganisaties en een toekomstige beursgang. Maar de Europese Commissie bleek uit concurrentieoverwegingen grote bezwaren te hebben, omdat de nieuwe onderneming te machtig zou worden. In november besloot Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging, een onderzoek in te stellen. ‘Staal wordt in veel producten verwerkt die we dagelijks gebruiken.’

Daarom zou het concern verschillende onderdelen moeten afstoten om toestemming van Brussel te krijgen. Tata Steel in Nederland verzette zich hevig tegen een voorstel van het bestuur in India om een dompelverzinklijn in België te verkopen, waar autostaal uit IJmuiden verder wordt verwerkt.

Aparte beursgang

De fusieonderhandelingen waren een gevolg van oude plannen van Tata om alle activiteiten in Groot-Brittannië te sluiten. Dit leidde tot een paleisrevolutie in het concern waarbij de nu 81-jarige voormalig topman Ratan Tata weer terugkeerde in de top.

Door een fusie met ThyssenKrupp zou de vestiging van Tata in Port Talbot (Wales) open kunnen blijven. De koers van ThyssenKrupp steeg vanmorgen met 10 procent op de beurs van Frankfurt na het bekend worden van het nieuws. Die van Tata Steel in India daalde juist. Dat de beide partijen de handdoek al op voorhand in de ring zouden werpen kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. De deadline voor toestemming van de Europese Commissie was 17 juni. Maar er zat geen enkele schot in de onderhandelingen.