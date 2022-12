Duitsers kopen voor het eerst in decennia minder biologische waar, net als de Nederlanders

Verkoop van groente en fruit op de weekmarkt van Den Bosch. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Volgens het Deutscher Bauernverband (DBV) kromp de omzet uit de verkoop van bio-producten in de periode tot en met eind oktober met ruim 4 procent vergeleken met een jaar eerder. Voor heel 2022 wordt gerekend op een bio-omzet van circa 15 miljard euro. Dat was in 2021 nog bijna 16 miljard euro. Het niveau van dit jaar ligt nog wel 2,7 miljard euro hoger dan in 2019, aldus de boerenbrancheorganisatie.

Het aandeel biologische producten in de totale levensmiddelenhandel is in Duitsland bijna 7 procent. In Nederland is dat minder dan de helft. Koploper in Europa is Denemarken, met 12 procent.

Uit cijfers van Agrarmarkt Informations (AMI) blijkt dat met name speciaalzaken voor biologische producten de verkoop flink zagen dalen, ruim 20 procent. Dat werd voor een deel goedgemaakt door een stijging bij discountwinkels. In supermarkten daalde de biologische omzet licht.

Meer thuis eten

In de lockdownjaren 2020 en 2021 gingen Duitsers meer thuis eten, en kozen ze vaker voor gezond of biologisch voedsel, schrijft AMI in een analyse. In 2022 is dat effect weer tenietgedaan. Ook drijft inflatie de Duitsers naar goedkopere niet-biologische producten.

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland heeft ook al gezegd dat er minder vraag is naar biologische en duurzame producten door de dalende koopkracht en hoge inflatie. ‘Met de energierekening in het achterhoofd laten mensen toch het speciale, lokale product liggen om voor de goedkopere optie te gaan’, constateerde LTO-voorzitter Sjaak van der Tak eerder dit jaar.

Op lange termijn voorziet AMI ook een (tijdelijk) plafond in de biologische verkoop, vanwege een kleiner aanbod. Omdat boeren de kostenstijgingen niet helemaal kunnen doorberekenen aan de klanten is de ‘premie’ die zij kunnen vragen voor biologische producten gedaald. Daarmee wordt het voor hen minder aantrekkelijk om biologisch te boeren.