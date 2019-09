Duitse justitie klaagt top Volkswagen aan voor marktmanipulatie rond dieselschandaal

Huidige topman Herbert Diess (rechts) en president-commissaris Hans Dieter Pötsch, tijdens een persconferentie in Wolfsburg. Beeld AP

Doordat het drietal investeerders destijds niet op tijd hebben geïnformeerd over Dieselgate, hebben beleggers grote schade geleden. Toen het schandaal in september 2015 uitbrak, daalde de beurskoers van VW in de daaropvolgende dagen met ruim 20 procent.

Uit justitieonderzoek naar de zaak is nu vast komen te staan dat de top van VW destijds op de hoogte was van het uitlaatgasschandaal. ‘Leden van de raad van bestuur van Volkswagen AG worden ervan beschuldigd de kapitaalmarkt opzettelijk te laat te hebben geïnformeerd’, meldt de openbaar aanklager van Braunschweig. Volgens justitie wist de leiding al langere tijd dat door het schandaal miljardenclaims zouden volgen en hebben ze deze kennis te laat gedeeld.

Opmerkelijk is dat de huidige topman Diess is aangeklaagd: hij kwam pas in de zomer van 2015 bij VW aan boord en was toen alleen de baas van het Volkswagenmerk. De directeur interne integriteit bij Volkswagen, Hiltrud Werner, verklaarde dinsdag tegenover persbureau AP dat Diess zijn functie als ceo gewoon kan blijven uitvoeren, omdat hij volgens Werner geen weet kon hebben van het schandaal, aangezien hij pas in de zomer van 2015 aantrad. Daarvoor was hij werkzaam bij BMW. Maar volgens justitie hebben de drie al in de zomer overleg gevoerd over de zaak en hadden ze toen al kunnen weten dat de financiële gevolgen sowieso groot zouden zijn.

Naast Diess zit Pötsch (destijds financiële man bij VW) nog altijd in de top van het concern. Winterkorn is inmiddels niet meer in dienst bij Volkswagen; hij trad kort na het uitbreken van het schandaal af en was al langere tijd verdachte. Winterkorn is in de VS aangeklaagd voor betrokkenheid bij de ontwikkeling van de illegale software die dieselmotoren van Volkswagens schoner lieten lijken dan ze in werkelijkheid waren.

De raad van bestuur van het Volkswagenconcern komt dinsdag in allerijl bijeen om zich te beraden over de situatie. Het concern heeft de beschuldigingen ‘ongefundeerd’ genoemd.