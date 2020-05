Duitse autofabrikanten storten zich op software, erg soepel loopt dat nog niet

Medewerkers van Volkswagen zetten de ID.3, een elektrische auto, in elkaar in Zwickau, Duitsland. De auto bleek programmeergebreken te hebben. Beeld Getty Images

Momenteel liggen de Duitsers als het om software voor auto’s gaat nog ver achter op techgrootheden als Google en Tesla. ‘Om concurrerend te blijven, moeten we de software beheersen’, stelt Daimlerbaas Ola Källenius maandag in het Duitse Handelsblatt.

Door te investeren in een eigen besturingssysteem, hopen de Duitse fabrikanten meer controle te houden over de gegevens die hun auto’s genereren. Ook denken ze in de toekomst extra functies te kunnen verkopen, zoals tijdelijk meer trekkracht van de motor als tijdens de vakantie een caravan wordt voortgesleurd, of het ontsluiten van tijdelijk meer bereik van de accu van elektrische auto’s.

De laatste jaren hebben de Duitsers een technologische achterstand opgelopen op het gebied van elektrische auto’s en moderne software. Met name ten opzichte van Tesla, volgens Handelsblatt een van de redenen waarom de Amerikaanse bouwer van e-auto’s een veel hogere beurswaarde heeft. Daarom heeft de ontwikkeling van een eigen softwareplatform de hoogste prioriteit gekregen, zegt de Daimlerbaas nu.

‘Windows voor auto’s’

Enigszins onrustbarend is dat Källenius tegenover tegenover de krant zegt ‘dat u daarbij moet denken aan een soort Windows voor auto’s’. Windows is het besturingssysteem van Microsoft dat rond de eeuwwisseling dominant was op pc’s, maar dat aan belang sterk heeft ingeboet ten opzichte van besturingssystemen als Android en iOS voor smartphones.

Om weer relevant te worden, moeten Duitse ingenieurs zich volgens Källenius niet langer louter bekwamen in nauwe toleranties, supersnelle acceleratie en rijveiligheid, maar ook in de beste software.

Dit laatste loopt nog niet helemaal lekker. Volkswagen moest onlangs de levering van de nieuwe en belangrijke Golf staken vanwege ernstige softwareproblemen. Ook de komst van de nieuwe volledig elektrische ID.3, gepland voor komende zomer, loopt gevaar vanwege ernstige programmeergebreken.

Mogelijk worden de eerste voertuigen geleverd met beperkte functionaliteiten, geeft VW nu toe. Extra’s zullen later worden toegevoegd. Opmerkelijk genoeg verloopt dit niet, zoals bij Tesla, via een onlineverbinding, maar de auto’s zullen volgens diverse media terug moeten naar de garage. Dat klinkt inderdaad als Windows op wielen.