Duits hof twijfelt sterk aan crisisaanpak van de Europese Bank

Al jaren kritiek

Zo heet hoeft de soep niet gegeten te worden. Het regent al jaren klachten over de Europese crisispolitiek bij het Duitse constitutioneel hof. Hoewel de rechters meermaals begrip toonden voor die grieven, zijn de eurosceptici keer op keer in het ongelijk gesteld. Eén keer eerder werd een zaak doorverwezen naar het Europees Hof. Ook daar vingen de ECB-critici bot.



De openlijk beleden twijfel van de Duitse rechters kan niettemin van groot belang zijn in de oplaaiende discussie over de toekomst van het omstreden ECB-opkoopprogramma. Hoewel de inflatie laag blijft, groeit de economie van de eurozone weer. De werkloosheid neemt af. En er is nog een andere reden voor 'Frankfurt' om er een punt achter te zetten: de ECB heeft zoveel staats- en bedrijfsobligaties opgekocht, dat zij door de voorraad heen dreigt te raken.



Verwacht wordt daarom dat Draghi in september of oktober gaat zinspelen op een voorzichtig einde van de monetaire noodtoestand. De definitieve uitspraak van het Duitse constitutioneel hof in deze zaak wordt niet veel eerder verwacht. Ze kan daarmee weleens als stok achter de deur gaan dienen. Voor het geval 'Super Mario' zich onverhoopt nieuwe avonturen in het hoofd haalt.