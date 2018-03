Duits gifschandaal funest voor jaarwinst Beter Bed

De winst van het beursgenoteerde Beter Bed kwam vorig jaar uit op 9,5 miljoen euro, terwijl dat in 2016 nog 19 miljoen was. De omzet steeg vorig jaar met 1,5 procent licht, tot ruim 416 miljoen euro. Ook daarbij was Matratzen Concord (met vestigingen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk) een remmende factor. De winkels in Nederland, Spanje, België en Zweden eindigden het jaar allemaal in de plus.