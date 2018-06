DSM bulkt van het geld na succesjaren en verhoogt dividend met 25 procent

Dat heeft topman Feike Sijbesma woensdag laten weten bij de presentatie van de aangescherpte strategie voor de komende jaren. DSM gaat voor de periode 2019-2021 uit van een jaarlijkse omzetgroei van zo’n 5 procent, veel meer dan de 2 procent die verwacht wordt voor de hele markt. Verder moet het bedrijfsresultaat jaarlijks 7 tot 9 procent stijgen.

DSM bestaat uit twee divisies: voedingsingrediënten en kunststoffen. Sijbesma (59) is al elf jaar de baas van het Limburgse concern. Hij positioneerde zich in die tijd steeds meer als een mondiale ‘groene leider’, door op het World Economic Forum in Davos en elders te pleiten voor duurzaamheid. DSM denkt nog meer winst te kunnen maken door verder in te zetten op duurzaamheid, met nog meer nadruk op voeding, gezondheid en duurzaam leven. Het concern zag de afgelopen jaren af van overnames om zich op de interne gang van zaken te concentreren. Nu dat succesvol is gebeurd, wordt er weer naar buiten gekeken. Mochten er binnen afzienbare tijd geen geschikte overnamekandidaten zijn, dan blijft DSM niet op het geld zitten en worden de miljarden besteed aan bijvoorbeeld de inkoop van eigen aandelen.

Dat moet beleggers allemaal als muziek in de oren klinken, maar toch was DSM – na een aanvankelijke stijging – met een daling van 4,2 procent woensdag de sterkste daler op de Amsterdamse beurs. Die tik was te verklaren doordat beleggers de hoop op een profijtelijke opsplitsing van DSM zagen vervliegen. Nu er zo veel winst wordt gemaakt, ziet Sijbesma geen reden de kunststoffentak te verkopen.