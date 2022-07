Drie op vijf Europese banken niet goed voorbereid op risico’s van klimaatverandering

Italiaanse boeren beregenen een pompoenveld met water uit de rivier de Po in juni dit jaar. Beeld AP

Alle berichtgeving over de gevolgen van klimaatverandering ten spijt zijn nog altijd drie op de vijf banken in de eurozone niet in staat om goed te analyseren hoe gevoelig ze zijn voor de risico’s die ermee gepaard gaan. Dat concludeert de Europese Centrale Bank (ECB) na een onderzoek naar meer dan honderd banken over de eerste zes maanden van dit jaar. Slechts een op de vijf banken houdt rekening met klimaatrisico’s bij het verstrekken van leningen.

En dat terwijl volgens de ECB ongeveer tweederde van de bankinkomsten komt van broeikasgasintensieve industrietakken. Bovendien gaat het bij sommige banken over een relatief klein aantal klanten waaraan grotere bedragen zijn geleend. Dat maakt hun blootstelling aan klimaatrisico’s extra groot. ‘Wij vragen niet het onmogelijke’, zegt ECB-directeur Frank Elderson over het uitblijven van goede inschattingen. ‘Er zijn banken die het nu al goed doen door de nodige informatie te verzamelen over de transitieplannen van hun klanten en die te gebruiken in hun risicomodellen.’

Stresstest

De ECB voerde voor 41 grote banken een stresstest uit om de gevolgen van klimaatverandering voor banken te ramen. Daarin loopt de kostprijs voor het uitstoten van CO 2 dit jaar snel op, en zijn er de komende jaren in Europa droogten en overstromingen te verwachten. De onderzochte banken zouden dan een gezamenlijk verlies lijden van 70 miljard euro, raamt de centrale bank. ‘In het groter geheel der dingen lijkt dat een klein bedrag’, erkent Elderson. Maar hij wijst er wel op dat het een aanzienlijke onderschatting is van de werkelijke risico’s die banken lopen, onder meer omdat ze te weinig gegevens en modellen hebben om die realiteit in kaart te brengen. Bovendien houdt de stresstest geen rekening met de mogelijk lagere economische groei die door klimaatverandering kan ontstaan.

Bloomberg sprak in de aanloop naar de publicatie van de resultaten van de stresstest met verschillende bankiers. Zij vertelden het persbureau dat ze ervan uitgingen dat hun toekomstige winsten zullen volstaan om de verliezen in de verschillende scenario’s van de ECB op te vangen. ‘Een warmere wereld betekent ook lagere energieprijzen, wat de economische schade helpt te verminderen’, zei een van hen.

De kwetsbaarheid van een bank hangt sterk af van de regio’s waar ze leningen hebben uitstaan, en aan welke sectoren, merkte Elderson op. De hitte kan bijvoorbeeld de productiviteit in de bouwsector verminderen, en de waarde verminderen van huizen waarop de banken hypotheken hebben verstrekt. ‘Ik wil niet wijzen op landen waar de risico’s groter zijn’, zegt de Nederlander. ‘Het gaat erom waar banken blootstellingen hebben, en die kunnen in andere landen zijn dan waar ze hun hoofdzetel hebben.’ Elderson liet daarbij wel onvermeld dat banken typisch relatief veel kredieten hebben uitstaan in hun thuislanden.