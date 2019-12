DPG Media neemt uitgever Sanoma over: ‘Twee reuzen worden één superreus’

Het hoofdkantoor van Sanoma in Hoofddorp. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

DPG Media, tot voor kort bekend als De Persgroep, is al eigenaar van onder meer De Volkskrant, Het Parool, Trouw, Algemeen Dagblad, en een groot aantal regionale en online merken in Nederland. Met de overname van Sanoma wil de Vlaamse mediagigant onder meer op digitaal vlak grote stappen zetten.

‘Nu.nl in combinatie met onze eigen nieuwsmedia geeft ons de slagkracht om te groeien ten opzichte van mondiale digitale spelers zoals Google en Facebook, de dominante platformen in deze markt’, aldus DPG Media in een persbericht. ‘Het is voor lokale mediabedrijven bijzonder moeilijk geweest hiertegen een vuist te maken. Maar wij geloven dat er ruimte is voor een lokaal alternatief dat bestaat uit Nederlandse merken met een groot gezamenlijk bereik.’

Ook in de vele week- en maandbladen van Sanoma ziet DPG Media mogelijkheden voor digitale ontwikkeling. Alleen al Libelle, Margriet, vtwonen, Veronica Magazine en Donald Duck hebben samen een miljoen lezers. ‘Deze en andere merken van Sanoma hebben ook toekomst in het digitale tijdperk’, aldus het persbericht.

‘Superreus’

De overname betekent dat ‘twee reuzen één superreus worden’, zegt onafhankelijk mediaonderzoeker Piet Bakker. ‘Zo’n uitgeefgigant hadden we nog nooit in Nederland.’

Bakker ziet nog wel wat beren op de weg. D66-Kamerleden Kees Verhoeven en Joost Sneller stelden in juli al Kamervragen over de groeiende macht van DPG Media en diens concurrent Mediahuis, eveneens een Vlaams bedrijf, over het Nederlandse medialandschap (zie kader). Deze Kamerleden willen dat de Autoriteit Consument en Markt, die toeziet op mededinging, naar de kwestie kijkt. Bakker: ‘Er komen meer Kamervragen, er komt een onderzoek, daar kun je zeker van zijn.’

Ook de positie van persbureau ANP komt hiermee mogelijk onder druk te staan. ANP is van oudsher de voornaamste externe leverancier van hard nieuws aan Nederlandse media. Routinewerk als Kamerdebatten en kort buitenlands nieuws worden vaak door het ANP verslagen, terwijl kranten als De Volkskrant eigen verslaggevers vooral sturen naar grotere gebeurtenissen. Het persbureau levert ook veel fotografie voor nieuwsmedia.

Takenpakket

Eerder deze maand zegde Nu.nl zijn abonnement op ANP op, een zelden eerder vertoonde breuk met de gewoonte in medialand. De nieuwssite gaat voortaan al het nieuws zelf verslaan. Aan het begin van dit decennium stopten ook het NRC en de gratis krant Metro kortstondig met het persbureau, al zijn beide media inmiddels teruggekeerd. ‘Maar een abonnement op het ANP is geen vanzelfsprekendheid meer’, constateert Bakker.

De overname van Sanoma, dat ongeveer negenhonderd werknemers heeft, door DPG Media zal leiden tot een herschikking van het takenpakket bij beide uitgevers. Met name Nu.nl en AD.nl zitten in elkaars vaarwater, met veel nieuwsberichten die gratis (Nu.nl) of grotendeels gratis (AD.nl) beschikbaar zijn. Vakbond CNV Vakmensen uitte zich dinsdag bezorgd over de banen bij Sanoma, maar volgens Bakker is dat voorbarig. ‘Sanoma heeft al flink gesneden in haar personeel, en werkt nu met een kleine kernredactie en veel freelancers.’