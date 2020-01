Doorwerken na je pensioen, deze mensen doen het: ‘Van thuiszitten word ik niet gelukkig’

Zo’n 70 procent van de werkenden in Nederland zou liever voor het bereiken van de AOW-leeftijd al met pensioen gaan, maar er zijn er ook die van geen ophouden weten. ‘Stoppen zou voor mij een achteruitgang zijn.’

Vrachtwagenchauffeur Ed Segers (72) ging op zijn 60ste met pensioen, maar werd daar zo ongelukkig van, dat hij op zijn 62ste weer aan de slag ging. ‘Inmiddels werk ik alweer tien jaar bij hetzelfde bedrijf.’

‘Ik werkte 34 jaar lang bij een transportbedrijf in Zeeuws-Vlaanderen, maar op het laatst waren de ritten niet meer naar mijn zin. Ik moest veel ’s nachts rijden, was soms hele weken weg en telde de dagen af tot ik met pensioen mocht. Maar eenmaal thuis viel ik in een gat en mijn vrouw werd er ook niet blij van. Zij was het haar hele leven gewend om haar eigen plan te trekken, nu zei ze: ik kom nergens meer, want ik ga altijd met jou mee.

‘Toen ik op een dag naar een oud-collega fietste, maar hij niet thuis bleek, zag ik dat er aan de overkant van zijn huis een transportbedrijf zat. Ik ben naar binnengelopen en vroeg: zoeken jullie nog chauffeurs? Ze zeiden: je kunt vandaag beginnen, maar morgen is ook goed. En zo is het gegaan. Het is een heel fijne werkgever, ze maken nergens een probleem van en de mensen die er werken, zijn sociaal. Ik ben vanmiddag teruggekomen uit Italië. Omdat mijn dienst erop zat, hebben collega’s de lading gelost.

‘Het fijne aan deze situatie is dat ik zelf kan aangeven wanneer ik wel en niet werk. Als er geen rit in het buitenland is, ben ik op maandag vrij. Op die dag kan ik mijn kleinkinderen zien. Afgelopen zomer was mijn vrouw ziek, toen ben ik zes weken thuis geweest om voor haar te zorgen. Daar doen ze dan ook niet moeilijk over.

‘Mensen vragen vaak: ‘Wanneer stop je ermee? Het is een zwaar beroep.’ Maar ik ben opgegroeid op een boerderij: van jongs af aan heb ik geleerd om te werken. Daarbij heb ik het geluk dat ik lichamelijk goed in elkaar zit. Dat zit in de genen, maar je moet ook wel een beetje opletten. Ik ben altijd blijven sporten, heb marathons gerend en eet geen balletje gehakt onderweg. En als ik moe ben, ga ik slapen. Zo houd je het het beste vol.

‘Ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk, maar soms heb je wel een rotdag. Dan sta je in de file, raakt je hele programma in de war of je hebt een klant die moeilijk doet. Dan zeg ik wel tegen mijn vrouw: hiervan moet er niet nog een komen, want dan stop ik er gewoon mee.’

Jan Bakker (69): ‘Het is net als bij een kopieerapparaat, dat motortje moet blijven draaien.’ Beeld Freek van den Bergh

Jan Bakker (69) is servicemonteur voor kopieersystemen en printers. Mocht eigenlijk op zijn 65ste met pensioen, maar denkt voorlopig niet aan stoppen: ‘Door te werken, verrijk ik mezelf.’

‘Toen ik met pensioen mocht, zei ik tegen Stumpel, mijn werkgever: als er nog een gaatje van tien uur per week in zit, zou ik je zeer erkentelijk zijn. Ik kon blijven, maar dan wel als freelancer. En die tien uur werden er uiteindelijk twintig tot dertig. Het bevalt me uitstekend, zolang ik gezond blijf en meekom met de techniek, wil ik dit blijven doen. Wat mij opvalt aan mensen die tot hoge leeftijd doorwerken, is dat zij zowel fysiek als geestelijk hun mannetje blijven staan.

‘Voor mijn werk ben ik veel onderweg en kom ik bij allerlei bedrijven over de vloer: van advocatenkantoren tot constructiebedrijven. Ik hou van die sociale contacten. Mijn moeder is 93 geworden en zei regelmatig: stop met werken en doe vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis, maar dat is niets voor mij. Dan val ik stil; ik heb spanning nodig, hou ervan problemen op te lossen en onderweg te zijn. Bij sommige klanten kom ik al veertig jaar over de vloer. Als ik daar aankom, staat de koffie al klaar en praten we bij. Korte gesprekken hoor, maar wel fijne gesprekken.

‘Ik sta nog elke ochtend met frisse moed om half 7 op en begin nooit met tegenzin aan een werkdag. Mijn werk is ook veel makkelijker geworden dan dertig jaar geleden: toen waren die kopieersystemen nog niet goed doorontwikkeld en stond je soms twee keer per maand bij hetzelfde bedrijf.

‘Ik heb geen einddatum in mijn hoofd, maar voorlopig wil ik op deze manier doorgaan. Mijn vrouw wordt ook alleen maar onrustig van mij als ik thuis zit: ik leef twee keer zo snel als zij, dus dit is voor beide partijen het beste. Doordat ik nu wel minder werk, heb ik genoeg vrije tijd voor andere dingen: ik tennis vier tot zes keer per week en doe woensdagmiddag aan walking football. Daarnaast kan ik drie keer per jaar op vakantie, dat is toch een mooi leven?

‘Ik heb natuurlijk ook wel makkelijk praten hè? Als je in de bouw werkt en in weer en wind op zo’n steiger staat, snap ik wel dat je op je 65ste helemaal op bent. Ik zit lekker in de auto Radio 1 te luisteren, kom bij een klant, drink een kop koffie en ga aan de slag. Daar kun je wel een tijd mee door. Voor mij zou stoppen een achteruitgang zijn: je snaait meer en beweegt minder. Je moet het zien als een oude kopieermachine: als die een tijdje heeft stilgestaan, duurt het opstarten heel lang. Zo is het ook bij de mens: dat motortje moet blijven draaien.’

Tetske van Ossewaarde (67): ‘Ik heb altijd te veel energie gehad.’ Beeld Freek van den Bergh

Tetske van Ossewaarde (67) begon haar carrière als zangeres, actrice en presentatrice en is nu coach in het bedrijfsleven.

‘Voor mij was het overduidelijk dat ik door wilde werken toen ik de AOW-leeftijd bereikte. Ik vind het zo kunstmatig om te zeggen: nu krijg ik mijn AOW en houd ik ermee op. Terwijl, in het werk dat ik doe, is het eigenlijk net zoals wijn: hoe ouder, hoe beter. Hoe meer vlieguren je maakt, hoe rustiger je wordt. En die rust is voor teams en individuen een veilige basis om te ontdekken wat er nodig is voor verandering.

‘Ik ben wel minder gaan werken sinds ik AOW krijg: ik probeer het te houden op drie dagen, maar de ene week lukt dat beter dan de andere. Er lijkt ook alsmaar meer werk op me af te komen en ik vind het allemaal superinteressant. Als je het voor elkaar krijgt dat teams weer goed met elkaar omgaan, dat mensen het weer leuk vinden op hun werk en daardoor gelukkig worden, is dat toch het allermooiste?

‘Ik heb het werken ook van huis uit meegekregen. Ik ben opgegroeid met twee fulltime werkende ouders, dat was voor die tijd heel bijzonder. Ze gaven leiding aan een kindertehuis en toen mijn vader met pensioen ging, zocht mijn moeder een nieuwe baan. Op haar 96ste wilde ze nog precies weten wat een bitcoin was. Ze stond midden in de maatschappij - ik lijk heel erg op haar.

‘Ik heb altijd teveel energie gehad en dat heb ik nog steeds. Ik merk alleen dat mijn dagen sneller omgaan. Aan het eind van de dag denk ik altijd: ik had dit nog willen doen en dat. Je besef van tijd wordt anders naarmate je ouder wordt. Elke dag is waardevol omdat je weet dat je het grootste gedeelte van je leven achter je hebt liggen. Daarom probeer ik zo veel mogelijk dingen in een dag te proppen.

‘Ik behoor tot de gelukkigen die werk hebben dat fysiek niet zwaar is. En ik ga nooit met tegenzin aan het werk, godzijdank. Ooit komt er vast een dag waarop ik stop, maar ik durf niet te zeggen wanneer. Voor mijn opdrachtgevers is mijn leeftijd geen issue, want ik word nog steeds gevraagd. Misschien dat op een dag mijn lichaam stop zegt of dat opdrachtgevers denken: nu wordt het tijd voor een leuk jong ding. Dat kan ik me ook voorstellen, maar zolang het goed gaat, ga ik door. Ik word er niet gelukkig van thuis te zitten.’

Marianne Timmerman (65) doet administratief, secretarieel en facilitair werk bij Artiance Centrum voor de Kunsten in Alkmaar. Zou eigenlijk in augustus 2020 met pensioen gaan, maar wil doorwerken omdat ze haar werk zo leuk vindt.

‘In augustus 2001 ben ik bij mijn huidige werkgever begonnen en het klinkt bijna te ideaal om waar te zijn, maar ik ga er elke dag met plezier heen. Een gedeelte van ieders identiteit bestaat uit het werk dat-ie doet, daarom is stoppen ook zo moeilijk. Ik heb nagedacht over hoe ik mijn leven zou invullen als ik met pensioen zou gaan en het kwam erop neer dat ik me wil omringen met leuke mensen en iets wil doen wat me voldoening geeft. Toen realiseerde ik me: dat heb ik allemaal al. Waarom zou ik dan met pensioen gaan? Ik ben niet iemand die vijf dagen gaat thuiszitten om vervolgens te lezen, breien en naar de televisie te kijken. Ik heb mijn leidinggevende gevraagd: mag ik nog een paar dagen per week blijven? Ze zei direct: ik moet het even overleggen, maar wat mij betreft graag.

‘Ik laat het nog volledig open wanneer ik ga stoppen. Ik heb natuurlijk mazzel dat ik fysiek geen zwaar werk heb en dat ik mijn werk leuk vind. Vanaf augustus 2020 krijg ik een tijdelijk contract en per jaar bekijken we dan hoe we verder gaan. Wel ga ik van vierenhalve dag werk naar drie dagen per week. Daardoor heb ik het beste van twee werelden: en vrije tijd en een zinvolle invulling. Dit is voor mij de ideale vorm.’