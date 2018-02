Doorsnee vermogen Nederlander steeg in 2016 met 10 procent

De spaar- en banktegoeden en beleggingen namen per saldo nauwelijks toe. Dat meldt het CBS woensdag op basis van nieuwe cijfers. Het doorsnee vermogen van een Nederlands huishouden bedroeg in 2016 22.100 euro: dat is het saldo van schulden en bezittingen inclusief woningwaarde en hypotheekschuld. Het totale vermogen van alle Nederlandse huishoudens kwam uit op 1.157 miljard euro. Dat is (gecorrigeerd voor inflatie) ruim 20 procent lager dan in het pré-crisisjaar 2008. In 2016 bezat 2,2 procent van de huishoudens een vermogen van 1 miljoen euro of meer.