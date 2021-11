DoorDash betaalt miljarden voor Finse bezorger, koers Just Eat Takeaway onderuit

Een bezorger van DoorDash. Beeld Getty

Het gaat om de grootste overname van DoorDash tot nu toe en de eerste in Europa. Het bedrijf kwam tegelijk met veel betere kwartaalcijfers dan verwacht. Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, heeft juist problemen met zijn Amerikaanse aankoop Grubhub. Aandeelhouder Cat Rock wil dat Grubhub wordt afgesplitst of verkocht. Na gesprekken met de top van Just Eat ­Takeaway wordt dat niet meer genoemd, maar Cat Rock wil wel een focus op de Europese markt. Het aandeel Just Eat daalde woensdag 5 procent.