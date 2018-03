Door gekte op huizenmarkt zijn veel jongeren bereid meer dan helft van hun inkomen uit te geven aan woonlasten

Gekte op huizenmarkt

Een vaker genoemde verklaring voor het verschil tussen oud en jong is dat die laatste groep erop rekent dat het toekomstige salaris nog flink zal toenemen. Ook hebben zij minder vaak kinderen, met alle daarbij komende kosten. Toch lijkt er volgens de onderzoekers meer aan de hand. Zij wijzen op de gekte op de huizenmarkt: 'Uit angst om buiten de boot te vallen, zijn Nederlanders bereid om diep in de buidel te tasten.'



Daarbij is met name onder jongeren sprake van gewenning aan torenhoge woonlasten. Dat komt mede omdat zij vaker aangewezen zijn op dure huurwoningen in de vrije sector. 'Hogere woonlasten nu leiden tot een grotere bereidheid tot hogere woonlasten straks', aldus de economen. Uit het driejaarlijkse WoonOnderzoek van het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de woonquote - het gedeelte van het inkomen dat opgaat aan woonlasten - voor huurders in de vrije sector 42 procent bedraagt. Bij huiseigenaren gaat het slechts om 28 procent. Waar de huurders de afgelopen tien jaar bovendien veel meer zijn gaan betalen, is het deel van het inkomen van huiseigenaren dat nodig is voor de woonlasten zelfs iets gedaald.