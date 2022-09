Door de hoge inflatie moet ECB opeens niet alleen de markten, maar ook burgers overtuigen: ‘Het is alsof ze geland zijn op een vreemde planeet’

Nu de hoge inflatie alle Europeanen raakt, staat ECB-president Christine Lagarde voor de taak met duidelijke taal de burgers te bereiken, als zij donderdag bekendmaakt dat de rente verder omhooggaat. En dat is bepaald niet vanzelfsprekend voor de centrale bank.

‘We hebben besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen en we hebben het transmissiebeschermingsinstrument goedgekeurd.’ Nog geen drie zinnen ver in het volgens Christine Lagarde in ‘begrijpelijke taal’ opgestelde rentebesluit van juli en de doorsnee-Europeaan was al hopeloos verloren. Hoezo, drie basisrentetarieven? En tegen welke transmissie beschermt welk instrument? Waar hééft de president van de Europese Centrale Bank het in godsnaam over?

Donderdag mag de Française het opnieuw proberen, als de ECB de rente verder optrekt met 50 of misschien zelfs 75 basispunten. Na een voorgelezen verklaring mogen journalisten haar dan vragen stellen. Financiële markten zullen de hele vertoning nauwgezet volgen. In tegenstelling tot zowat alle inwoners van de eurozone die daadwerkelijk met het monetair beleid moeten leven.

Dat is problematisch, want de centrale bank moet in haar strijd tegen de hoge inflatie – in augustus 9,1 procent in de eurozone – proberen de geesten te beïnvloeden van 340 miljoen burgers, verspreid over negentien eurolanden. Dat was vroeger veel minder het geval. Tot een paar jaar geleden hadden centrale bankiers nauwelijks aandacht voor duidelijke communicatie met burgers, omdat daar stomweg weinig noodzaak voor was. De interesse van Europeanen voor monetair beleid was logischerwijs gering. De inflatie lag jarenlang tussen de 1,5 en 2,5 procent, er was weinig voor hen om zich over op te winden.

Spellen op kleine wijzigingen

Het verklaart waarom het ECB-presidentschap van Jean-Claude Trichet (2003-2011) getekend werd door tekstexegese. Journalisten en beleggers moesten toen de inleiding die de Fransman aan het begin van de persconferentie voorlas spellen voor kleine wijzigingen. Dat de centrale bank de inflatie opeens ‘heel nauwgezet’ in de gaten hield betekende iets heel anders dan toen daar nog ‘nauwgezet’ stond. Net zoals ‘waakzaamheid’ wezenlijk verschilde van ‘grote waakzaamheid’. Met die uitdrukkingen gaf Trichet financiële markten hints over de timing en het tempo van de geplande renteverhogingen. Heel begrijpelijk was het voor de doorsnee-Europeaan allemaal niet.

Een belangrijk verschil met het tijdperk-Trichet is dat de ECB nu dus ook gewone burgers moet overtuigen van de effectiviteit van haar beleid. Ook al zijn we misschien niet allemaal inflatie-experts, we zijn wel met z’n allen ervaringsdeskundigen. Overal in de eurozone krijgt de koopkracht klappen.

De doelstelling van de ECB is een inflatie in het eurogebied van 2 procent. Dat is dus ook het peil dat burgers en bedrijven zouden moeten verwachten. Dan moeten zij er wel vertrouwen in hebben dat de centrale bank dat kan realiseren. Anders zullen werknemers bij loononderhandelingen uitgaan van hoge inflatie en daar compensatie voor eisen. Dat betekent extra loonkosten die werkgevers vervolgens weer doorrekenen in hun prijzen. Zo kan een duivelse spiraal ontstaan die nog moeilijk te doorbreken is.

Het is niet makkelijk voor een centrale bank om de inflatieverwachtingen te sturen, zo blijkt uit een recent literatuuroverzicht door vier academici, waaronder de Nederlanders Jakob de Haan en David-Jan Jansen: ‘De meeste mensen zijn geen expert in centraal bankieren. Ze zijn moeilijk te bereiken, en zelfs als dat lukt, hebben ze het lastig om de boodschap te begrijpen.’

De communicatie van centrale banken met het publiek moet daarom dicht bij de leefwereld van mensen staan, en met eenvoudig taalgebruik, beklemtonen de auteurs. ‘Dat klinkt simpel, maar is het niet. Centrale banken hebben tot nog toe weinig pogingen gedaan, zodat er weinig ervaring is over wat het beste werkt. Het is alsof ze geland zijn op een vreemde planeet.’

Het lijkt daarom een gelukje dat de huidige president van de ECB, Christine Lagarde, op een lange politieke carrière kan buigen en dus de taal van de burger zou moeten spreken. Bij haar aantreden in 2019 benadrukte ze dat Europeanen moeten kunnen begrijpen wat centrale banken doen. ‘Het is van essentieel belang voor de doeltreffendheid van monetair beleid bij het sturen van verwachtingen.’

ECB-president Christine Lagarde. De persconferenties staan nog steeds bol van jargon. Beeld Getty

Lagarde beloofde om bij persconferenties duidelijke taal te spreken, korter, scherper en helderder dan haar voorganger Mario Draghi. De professorale Italiaan liet zich zelden betrappen op een behapbare uitleg die ook niet-experts makkelijk konden volgen. De notoire uitzondering daarop is zijn ‘whatever it takes’-toespraak in juli 2012 waarin Draghi onmiskenbaar beloofde dat de ECB er alles aan zou doen om het voortbestaan van de eurozone te verzekeren (‘en geloof me, het zal genoeg zijn’).

Toch maakt Lagarde haar belofte niet echt waar. De ECB heeft op dit punt te veel beloofd en te weinig geleverd, verklaarde Christoph Rieger, hoofd van de obligatieafdeling van Commerzbank vorig jaar tegen persbureau Reuters. ‘Als mijn analisten zulke omslachtige, ingewikkelde zinnen schrijven, zou ik ze hun werk opnieuw laten doen.’

‘Mensen willen nu begrijpen waar dit over gaat’

De persconferenties staan namelijk nog steeds bol van jargon. Volgens een analyse van ECB-onderzoekers is de verklaring waarmee Lagarde van wal steekt wel korter dan onder haar voorgangers, maar is die niet spectaculair minder complex. ‘Het punt blijft dat haar boodschappen zijn vastgesteld door de beleidsraad van de ECB, waar over elke punt en komma is nagedacht’, verklaart Jakob de Haan, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Dat is ook logisch, want die communicatie is vooral gericht op financiële markten die reageren op kleine nuances en veranderingen.’

Als Lagarde gewone burgers wil bereiken die weinig kaas hebben gegeten van monetair beleid, moet ze het proberen op een andere manier, vindt De Haan. ‘Centrale bankiers moeten hun ideeën uitleggen op een manier die gewone mensen begrijpen en zich focussen op de doelstellingen van hun beleid eerder dan op de details van hoe ze dat proberen te bereiken.’

Nu meer dan ooit, benadrukt hij. ‘Zolang inflatie geen zorgenkind was, maakten mensen er zich niet druk om wat een centrale bank doet en waarom. Nu voelen ze het in hun portemonnee en ze willen begrijpen waar dit over gaat. Hierin ligt een gouden kans voor de ECB, mensen willen nu echt luisteren.’

Jammer genoeg is de huidige communicatie van de ECB te schuchter en onbeholpen, aldus De Haan. Dat vindt ook Frederik Ducrozet, strateeg bij vermogensbeheerder Pictet. ‘Wat er het meeste toe doet – ook al wordt er de draak mee gestoken – zijn de cartoons, de website, de video’s op YouTube’, verklaarde hij een tijdje geleden aan Reuters. ‘Dat maakt het verschil bij het grote publiek.’

De ECB heeft daarin nog een lange weg af te leggen. Haar 700 duizend volgers op Twitter bijvoorbeeld worden niet bepaald getrakteerd op boeiende content. ‘Het is allemaal heel voorzichtig, met saaie berichten’, oordeelt De Haan. ‘Als je niet beroepshalve in de ECB bent geïnteresseerd, ga je die niet lezen. Er is te veel koudwatervrees, en weerstand om moeilijke dingen simpel uit te leggen. De vrees voor uitglijders is groot.’

‘Daden blijven belangrijker dan woorden’

Duidelijke communicatie is lovenswaardig, maar zal het ook effectief helpen om de inflatieverwachtingen te beïnvloeden, of zelfs te verankeren op 2 procent? Tot op heden is er geen bewijs dat centrale banken hier heel succesvol in zijn, luidt het in de eerder aangehaalde literatuurstudie. ‘Maar op zijn minst zouden ze er in moeten slagen dat het publiek de grote lijn juist heeft. Nu lijken te veel mensen bijvoorbeeld te geloven dat renteverhogingen de inflatie juist verhogen in plaats van die te verlagen.’

Hoewel de Tilburgse econoom Sylvester Eijffinger het belang van heldere communicatie met de burgers onderschrijft, is dat met een grote kanttekening. ‘Daden blijven belangrijker dan woorden. De ECB zegt wel dat ze de inflatie bestrijdt, maar dat uit zich niet in stevige stappen. Ja, er kwam in juli een eerste renteverhoging, maar veel te laat. Er is nog een hele weg af te leggen.’

‘Het grootste goed van een centrale bank is haar geloofwaardigheid’, aldus Eijffinger, die verwijst naar een uitspraak die oud-Commissievoorzitter Jacques Delors ooit deed over de Bundesbank, die een ijzersterke reputatie had als inflatiebestrijder: ‘Niet alle Duitsers geloven in God, maar ze geloven wel allemaal in de Bundesbank.’

De ECB moet eerst werken aan vertrouwensherstel, vindt ook De Haan. ‘Ze heeft duidelijk geen daadkrachtig anti-inflatiebeleid gevoerd. De centrale bank dacht dat de inflatie niet lang hoog zou blijven, maar dat was duidelijk een verkeerde inschatting.’

Hoe ziet dat vertrouwensherstel ten aanzien van de burgers eruit? ‘Lagarde zou moeten erkennen dat de ECB een enorme fout heeft gemaakt, maar dat ze nu is wakker geschud en hard aan het werk is om het inflatieprobleem onder controle te krijgen. Met de boodschap dat er nog verschillende renteverhogingen zullen volgen, en dat de ECB haar portefeuille met schuldpapier gaat afbouwen.’

Zo kan het ook, met een liedje bijvoorbeeld Niet alle centralebankbazen krijgen hun boodschap zo moeilijk verkocht aan het grote publiek als Christine Lagarde. Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, krijgt alom lof voor zijn heldere en toegankelijke communicatie. Powell houdt daarbij rekening met ‘gewone’ luisteraars. Zo ook eind augustus, toen hij sprak op een hoogmis voor centrale bankiers in Jackson Hole. Zijn speech was niet zozeer gericht op zijn vakgenoten in de zaal als op de miljoenen gewone Amerikanen die zijn boodschap via de media kregen. Powell verklaarde dat het omlaag brengen van de inflatie niet pijnloos zal zijn, maar dat dit de centrale bank niet zal tegenhouden om de rente te blijven verhogen. ‘Zijn opmerkingen waren onverbloemd, ernstig en ontnuchterend’, aldus KPMG-hoofdeconoom Diane Swonk. De centrale bank van Jamaica toonde het nog anders kan. Twee jaar geleden kondigde die via Twitter haar inflatiedoelstelling aan in een catchy dubplaatje. Een greep uit de tekst: ‘When inflation too high, we all gonna cry. When it’s too low, the economy can’t gro-o-ow. When inflation’s stable and predictable, that’s the way to go!’ De Bank of Jamaica kreeg daarvoor overigens complimenten van Lagarde. ‘De manier waarop jullie reggae gebruiken om uit te leggen welke inflatie jullie nastreven is ongezien. Geen enkel land heeft dat ooit gedaan.’