Dontje haalt opgelucht adem, Dorsey moet er nog even op kauwen

Milan Dontje Beeld BenBits

Winnaar: Milan Dontje

De kauwgomoorlog die al enkele jaren woedt tussen Perfetti Van Melle en BenBits is deze week beslecht in het voordeel van die laatste. Het Gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat BenBits, dat gedeeltelijk in handen is van Quote 500-lid Arthur Dontje, zijn kauwgom mag blijven vermarkten als ‘plantaardig’ en ‘zonder plastic’.

‘Alle andere kauwgommerken maken hun kauwgom van plastic’, beklemtoonde BenBits in een razendsnel opgetuigde reclamecampagne. ‘En dat houden ze natuurlijk ’t liefst onder de pet. Want stel je voor dat iedereen weet dat ze eigenlijk plastic eten.’

Bakzeil dus voor snoepgigant Perfetti Van Melle, onder meer bekend van Fruitella en Mentos. Het Italiaans-Nederlandse bedrijf had de groene claims van BenBits betwist met onderzoek van de Technische Universiteit Milaan dat diens gombasis wel degelijk synthetische delen bevat, en dus niet 100 procent natuurlijk is.

De ceo van BenBits, Milan Dontje (zoon van Arthur), betwist de betrouwbaarheid van de onderzoeken van Perfetti. ‘Ik koop alles zelf in, dus ik weet dondersgoed wat in mijn product zit’, verklaarde hij tegen zakenblad Quote. Perfetti wou hem, zei Dontje, ‘pesten en wegconcurreren’. ‘Hun doel is om je op kosten te jagen, zodat jij niet de focus kunt hebben op distributie, marketing of verkoop’.

Daarmee gaat de wederopstanding van BenBits door. In de jaren zeventig en tachtig lanceerde het merk de suikervrije kauwgom in Nederland. Het mag zich dus nu nog altijd pionier noemen. Of zoals het bedrijf in zijn overwinningsreclame zegt: ‘Kauw daar maar eens op.’

Jack Dorsey Beeld Getty

Verliezer: Jack Dorsey

Enkele maanden nadat Hindenburg Research met succes de aanval heeft geopend op het Indiase conglomeraat Adani, ligt nu de betaaldienst van de voormalige Twitter-ceo Jack Dorsey onder vuur. Hindenburg is een shortseller, wat betekent dat het geld verdient als de koers van het aandeel van Block daalt. En dat deed de koers donderdag, met 15 procent. Dorsey zag daardoor, tenminste op papier, 526 miljoen dollar van zijn persoonlijke vermogen verdampen.

Twee jaar lang deed Hindenburg onderzoek naar mogelijke misstanden bij het bedrijf, wat een rapport van 17 duizend woorden opleverde. Volgens de activistische belegger zouden tot driekwart van alle accounts nep of frauduleus zijn en zou Block via zijn populaire Cash App (een soort Tikkie) fraudeurs hebben geholpen om overheidssteun binnen te slepen. Ook bestelde Hindenburg een kredietkaart op naam van Donald J. Trump, en kreeg het die zonder vragen opgestuurd.

Volgens Block staat het rapport vol verdraaiingen en onwaarheden. ‘We hebben het rapport vergeleken met onze eigen gegevens en geloven dat het gemaakt is om beleggers te misleiden en te verwarren.’ Wel ging het bedrijf niet inhoudelijk in op de kriek van Hindenburg. Block overweegt nu een rechtszaak tegen de shortseller, die dergelijke dreigementen gewoon is. Ook Adani kwam ermee op de proppen. In de praktijk is er altijd reden tot terughoudendheid, want bij een rechtszaak mag Hindenburg ook interne bedrijfsdocumenten inkijken.