Doe die belastingaangifte toch maar voor 1 april, dat kan u veel geld schelen

Wat als ik geen aangifte doe?

Dan volgt eerst een aanmaning. Blijft de aangifte dan nog steeds uit of volgt die pas na de in de aanmaning aangegeven periode, dan legt de Belastingdienst een verzuimboete op. Die boete heeft een starttarief van 369 euro (voor inkomstenbelasting) en kan oplopen tot 5.278 euro als vaker is verzuimd om aangifte te doen.



In de Belastingdienst van mening dat de aangifte opzettelijk onvolledig of onjuist is, dan gloort na een aanmaning een vergrijpboete. Als sprake is van 'grove schuld', dan is de boete 25 procent van het verschuldigde belastingbedrag. Is er sprake van 'opzet', dan bedraagt de boete 50 procent van het verschuldigde bedrag. Als er vermogen wordt verzwegen voor de Belastingdienst, dan kan die vergrijpboete nog verder oplopen. Bij grove schuld is dat 75 procent van het verschuldigde bedrag, bij opzet 150 procent.