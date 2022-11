DNB: ‘Niet zeker of milde recessie volstaat om inflatie te beteugelen’

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), voorafgaand aan een gesprek over de huidige inflatie, het actuele monetaire beleid, de oplopende rentestanden in combinatie met de hoge schuldenlasten en de buffers van de DNB. Beeld ANP

De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal met 0,2 procent, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek vorige week bekend. Volgens Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, is die afkoeling ‘absoluut nodig’ om de sterke prijsstijgingen van de afgelopen maanden onder controle te krijgen. Of het ook zal volstaan, durfde hij niet te zeggen in een gesprek met de Tweede Kamer. ‘Het is verre van zeker dat een milde recessie alleen voldoende zal zijn om de hoge inflatie te beteugelen’.

Knot wees erop dat niet meer alleen voedsel en energie in rap tempo duurder worden, met name onder invloed van de oorlog in Oekraïne, maar dat ook de prijzen van industriële goederen en diensten inmiddels sterk stijgen. ‘En dat is echt zorgwekkend.’

Onvermijdelijke verliezen

De Europese Centrale Bank (ECB), waar Knot als van de beleidsmakers mee het beleid uitstippelt, weet wat haar te doen staat, en dat is de rente verder verhogen. Van een tarief van -0,5 procent aan het begin van het jaar is het met rasse schreden naar 1,5 procent gegaan. De verwachting is dat de ECB de rente in december verder verhoogt tot 2 of zelfs 2,25 procent. Dat is geen eindpunt voor Knot, die erop wijst dat de financiële markten voorspellen dat de rente in de eerste helft van 2023 zal pieken op 3 procent.

De renteverhogingen door de ECB hebben ook gevolgen voor De Nederlandsche Bank zelf. DNB gaat er ‘onvermijdelijk’ verliezen door oplopen, zegt Knot. In september meldde hij al in een brief aan minister van Financiën Sigrid Kaag dat het de komende jaren om een verwacht verlies van 9 miljard euro gaat.

DNB heeft op zijn balans vooral langlopende en laagrenderende Nederlandse staatobligaties staan, legde Knot uit. ‘Het financieel systeem is een gesloten systeem. Het geld dat we met onze obligatieaankopen in de economie hebben gepompt, komt aan het eind van de dag bij een bank uit. Die moet dat weer kwijt, en zet dat dan bij ons op de depositofaciliteit.’

De vergoeding die banken daar krijgen op hun overschotten is door het beleid van de ECB dit jaar flink gestegen. ‘We moeten dus steeds meer rente over die tegoeden betalen, terwijl we in onze obligatieportefeuille langdurig een laag rendement hebben vastgeklonken.’

Dat er verliezen zijn, verbaast Knot niet, wel dat die zo groot uitvallen. ‘De huidige situatie, met de heftigheid waarmee de rente stijgt, past bij de meeste extreme scenario’s die we de afgelopen jaren hebben opgesteld.’

Geen meevallers meer

De bewindsman vindt dat deze verliezen niet in isolement mogen worden bekeken. ‘Met deze maatregelen hebben we veel grotere publieke baten weten te genereren. Alleen al de Nederlandse overheid heeft jarenlang geprofiteerd van lagere rentes op de staatsschuld. Tussen 2015 en 2021 heeft dat besparingen opgeleverd van naar schatting 28 miljard euro. Een veelvoud dus van onze verwachte verliezen.’

Nieuwe meevallers voor de Nederlandse overheid zitten er voorlopig niet in. ‘Sinds de start van de euro in 1999 heeft DNB al tussen de 20 en 25 miljard euro aan winst gemaakt, waarvan het overgrote deel is uitgekeerd aan de staat', vertelde Knot. ‘Nu kan het vele jaren duren voor we nog eens winst uitkeren, omdat we onze buffers moeten herstellen.’

Voor de overheid is de hogere rente op nog een andere manier onwenselijk. Het maakt het duurder om de staatsschuld via leningen te financieren. Minister Sigrid Kaag van Financiën voorspelde eerder deze week dat de rentelasten met miljarden euro’s per jaar gaan oplopen. ‘Het is van belang dat de begrotingsdiscipline terugkeert’, zegt Knot daarover.