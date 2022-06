DNB: Nederlandse economie dreigt bij verbod op Russische energie in recessie te belanden

Beeld ANP

Het toekomstplaatje is dus minder florissant dan niet zo lang geleden werd voorspeld. De overheid moet meer uitgeven vanwege de problemen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, en de economische groei is bijgesteld. Toch daalt de Nederlandse schuldgraad dit jaar vermoedelijk tot 50 procent.

Hoe kunnen twee tegenvallers uitmonden in een meevaller? De toename van de overheidsschulden is veel kleiner dan de nominale groei van de economie, die dus niet gecorrigeerd is door inflatie. En laat die laatste nu net heel hoog zijn. In mei bedroeg de inflatie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 8,8 procent. DNB rekent voor heel 2022 op 8,7 procent, volgend jaar zou dat terugvallen tot 3,9 procent, om in 2024 uit te komen op 2,4 procent.

Zwaarste getroffen huishoudens

‘Als het kabinet beslist om de gevolgen van de hoge energieprijzen te compenseren, dan is het belangrijk dat die gericht zijn op de zwaarst getroffen huishoudens’, meent DNB-directeur Olaf Sleijpen. ‘Je kan wel iedereen gaan compenseren, maar dan laat je de overheidstekorten oplopen. Dat gaat ten koste van de toekomstige generaties, terwijl het begrotingsbeleid nu al ruim is. Nog ruimer is niet verstandig, want dan gooi je extra olie op het inflatievuur.’

Spendeert de overheid met een begrotingstekort van 2,1 procent van het bruto binnenlands product dit jaar niet nu al te veel? Dat wil Sleijpen niet gezegd hebben, alleen dat ‘het aan de ruime kant’ is. Hij waarschuwt wel voor het verder laten oplopen van dat tekort. ‘We hebben te maken met een reeks aanbodschokken, wat heeft bijgedragen aan de hoge inflatie. Als je dat probeert op te lossen door de vraag te vergroten, jaag je volgens de economieboeken alleen maar de inflatie verder aan.’

Het is ‘totaal niet de boodschap’ van DNB dat het kabinet de schuldgraad gerust kan laten oplopen, voegt hij daar nog aan toe. ‘Als zij meer wil doen ter compensatie van de hoge energieprijzen voor de armste huishoudens, dan doet ze dat best door elders in de begroting te bezuinigen.’

Loongroei

DNB verwacht dat de lonen gaan stijgen, dit jaar met 2,9 procent en in 2023 met 3,9 procent. ‘Die loongroei kan een stukje van de hoge inflatie compenseren’, aldus Sleijpen. Een loon-prijsspiraal waarin de loonsverhogingen leiden tot nog hogere prijzen en daarna weer hogere lonen vreest DNB vooralsnog niet.

Wat als er toch stagflatie komt, dus een langere periode van economische krimp en hoge inflatie? ‘Dat kan gebeuren als de oorlog in Oekraïne verdiept, langer duurt’, zegt Sleijpen. ‘Dan glij je toch een recessie in terwijl de inflatie hoog blijft. We hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid om te maken dat we dan niet in een stagflatiescenario terecht komen. De overheid heeft daarin haar rol te spelen, maar ook de sociale partners, en zeker ook de Europese Centrale Bank, met haar mandaat van prijsstabiliteit.’

DNB onderzocht ook een scenario waarin de oorlog in Oekraïne langer aanhoudt, en wat er kan gebeuren als de toevoer van Russische energie naar Europa ophoudt. In dat laatste geval beleeft de Nederlandse economie dit jaar een krimp van 0,4 procent, en volgend jaar een van 1,5 procent.

De verwachting van DNB is wel dat de economie weer snel van die recessie herstelt. ‘Je vangt het wegvallen van olie en gas uit Rusland niet in een dag op, maar de coronapandemie heeft ons geleerd dat het aanpassingsvermogen en de veerkracht van de economie best wel groot is’, duidt Sleijpen. ‘Het feit dat de energieprijzen zo hoog zijn, vormt ook een extra prikkel voor verduurzaming.’