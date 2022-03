DNB: er moet nog veel gebeuren om betalen via internet veilig en toegankelijk te houden

In de tabakswinkel is contant betalen vaak wel nog mogelijk. Beeld ANP / Herman Engbers

Dankzij QR-codes, smartphones, contactloze bankpassen en nieuwe betaaldiensten wordt betalen voor veel consumenten steeds eenvoudiger. Maar de keerzijde van die digitalisering van het betaalsysteem wordt ook steeds beter zichtbaar. Voor kwetsbare groepen wordt betalen vaak lastiger. En door de opkomst van nieuwe betaaldiensten is het voor centrale banken moeilijker om toezicht te houden op de betrouwbaarheid en de veiligheid van het geldsysteem.

In een nieuwe ‘Visie op het betaalverkeer’ beschrijft De Nederlandsche Bank daarom drie speerpunten waarop bank zich de komende jaren zal richten om zo het betalingsverkeer toegankelijk en betrouwbaar te houden.

Makkelijk betalen voor iedereen

Nederlanders geven de kwaliteit van de betaaldiensten die zij gebruiken gemiddeld genomen een 7,7. Iets beter dan vijf jaar geleden. Maar onder een aantal groepen, zoals mensen zonder internet, ouderen en laaggeletterden, is de waardering juist afgenomen.

Die trend is al jaren zichtbaar. Geheel in de Nederlandse traditie is er daarom een commissie met een fijne afkorting in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van de marktpartijen, consumenten en de overheid vertegenwoordigd zijn. Het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) moet erop toezien dat betalen voor iedereen mogelijk blijft, en dat er altijd goede alternatieven zijn wanneer een kanaal, bijvoorbeeld iDeal, uitvalt.

DNB schrijft in de nieuwe visie behoorlijk zuinig over het succes van dat overleg, omdat het de afgelopen tijd toch steeds moeilijker is geworden voor mensen die met contant geld willen betalen. ‘We willen het MOB de komende tijd evalueren en versterken.’ Olaf Sleijpen, binnen de directie van DNB verantwoordelijk voor monetaire zaken, benadrukt dat er in april een nieuw ‘Convenant Contant Geld’ komt, waarin nog scherpere afspraken zullen worden gemaakt.

Probleem van afspraken en convenanten is natuurlijk dat die niet afdwingbaar zijn, erkent Sleijpen. ‘Het is geen wetgeving.’ Op de vraag of er hardere maatregelen, zoals pinautomaten van DNB nodig zijn, zei hij dat dat soort beslissingen uiteindelijk aan de politiek is.

Betaalverkeer ‘robuust’ houden

De enorme snelheid waarmee cash plaatsmaakt voor andere betaaldiensten, maakt ook dat Centrale Banken veel minder direct betrokken zijn bij het betalingsverkeer. Contant geld is namelijk ‘publiek geld’, een directe schuld van een centrale bank. Geld dat wordt overgemaakt tussen banken, en helemaal digitale munten, zijn ‘privaat geld’, waar de centrale bank dus niet direct bij betrokken is.

Dit is een onderscheid dat voor de gemiddelde consument maar moeilijk te bevatten is. Laat staan wat het probleem is van de trend dat er meer privaat geld en minder publiek geld in omloop is. Centrale bankiers zit die trend niet helemaal lekker.

‘Een goed betalingssysteem is van groot publiek belang, hoe wenselijk is het dat dat grotendeels in handen is van de aandeelhouders van vaak internationale bedrijven?’, vraagt Inge van Dijk die binnen DNB verantwoordelijk is voor betalingsverkeer. En diezelfde vraag geld voor de vele crypto- en stablecoins die de jaren in opkomst zijn en waarop al helemaal geen toezicht is.

Binnen de Europese Centrale bank wordt er daarom intensief gestudeerd op een nieuwe vorm van publiek geld: de digitale Euro. Daar zijn heel wat interessante vragen bij te stellen. Wat is de toegevoegde waarde van zo’n munt voor consumenten? Concurreer je dan niet als centrale bank bedrijven uit te markt? Wat zou de ecologische voetprint zijn van zo’n digitaal betaalmiddel? Maar op al die vragen was het antwoordt van Inge van Dijk steevast: ‘Het is nog te vroeg om daarop te antwoorden.’ Pas eind volgend jaar neemt de ECB een besluit over de invoering van zo’n digitale euro. Die zou er dan op zijn vroegst in 2025 kunnen zijn.

Internationaal betalen moet makkelijker en goedkoper

Het betalingsverkeer voor consumenten is binnen Europa nog altijd zeer versnipperd. Het gemak van de contactloze betaalpas is in veel landen direct verdwenen. Binnen Europa wordt dat ook als onwenselijk gezien, en wordt er hard gewerkt aan een systeem waarbij je als Nederlander met evenveel gemak betaalt bij de supermarkt om de hoek als bij een hotel in Hvar of een winkel in Warschau.

En ook buiten de Unie zijn er plannen om het betaalverkeer goedkoper en betrouwbaarder te maken. Gemiddeld kost een internationale betaling nu 6,3 procent commissie, met enorme uitschieters naar boven. Geld laat ook lang op zich wachten. Binnen de G20, twintig grote economische landen en de EU, moet die commissie gemiddeld 3 procent worden en maximaal 5 procent. Ook zouden betalingen binnen een paar uur gedaan moeten zijn.