DNB eist dat banken buffers aanleggen voor mogelijke crisis huizenmarkt

Gebouw van De Nederlandsche Bank in Amsterdam.

Hierdoor zullen banken beter in staat zijn huizenprijscorrecties op te vangen, schrijft DNB in een persbericht.

Huizenkopers worden beperkt geraakt door deze maatregel. De DNB verwacht dat de hypotheekrente met 0,02 procent zal stijgen.

Vanwege lage verliezen in het verleden schatten banken de risico's van hypotheken laag in. Te laag, schrijft de DNB, gezien het toegenomen systeemrisico op de huizenmarkt. Huizenprijzen stegen de afgelopen jaren met gemiddeld bijna 8 procent per jaar, veel sneller dan de gemiddelde inkomens. Er zou sprake zijn van overwaardering.

Risicovol

Kopers lenen steeds risicovoller, de hypotheekschuld neemt toe. Hoge schulden maken Nederlandse huishoudens kwetsbaar voor de gevolgen van een correctie op de huizenmarkt, schrijft de DNB. ‘Huishoudens met een huis dat onder water staat, consumeren minder, waardoor een eventuele huizenprijscorrectie met forse bestedingseffecten gepaard kan gaan.’ De maatregel zou de effecten van zo'n correctie verkleinen.

Ook banken zouden kwetsbaar zijn voor een huizenprijscorrectie. De verliezen van banken op hypotheken kunnen flink oplopen, schrijft de DNB, als de kans op wanbetaling toeneemt door bijvoorbeeld een sterke stijging van de werkloosheid, en tegelijkertijd de waarde van het onderpand door de huizenprijscorrectie sterk daalt.