DNB-directeur Klaas Knot: ‘Oplopende rentes vormen een risico, maar banken zijn weerbaarder’

President Klaas Knot geeft een toelichting op het jaarverslag over 2022 van De Nederlandsche Bank. Beeld ANP

‘De afgelopen weken hebben laten zien dat snel oplopende rentes een risico vormen voor de financiële stabiliteit’, zei Knot bij de presentatie van het jaarverslag van DNB. ‘In de regel zijn hogere rentes juist goed voor financiële instellingen, maar het pad waarlangs de rente stijgt, kan hobbelig zijn. Een stijgende rente betekent dat financiële activa (zoals beleggingen in bedrijfs- en staatsobligaties, red.) een deel van hun marktwaarde verliezen.’

Daarbij is goed risicobeheer essentieel, benadrukt Knot, met een verwijzing naar de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten en Zwitserland. De afgelopen weken is in Amerika met Silicon Valley Bank (SVB) een bank ten onder gegaan omdat de rente in een jaar tijd flink is gestegen, terwijl SVB er juist op had gegokt dat de rente lang laag zou blijven. En in Zwitserland moest Credit Suisse gered worden via een overname door aartsrivaal UBS, omdat de bank via allerhande schandalen het vertrouwen van zijn klanten had verloren.

Over de auteur

Daan Ballegeer is verslaggever economie. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Deze voorvallen schaden het vertrouwen in de hele financiële sector, meent Knot. ‘Niettemin zijn de banken anno 2023 vele malen weerbaarder dan ten tijde van de financiële crisis. Er is meer en beter kapitaal, en er is meer dan voldoende liquiditeit.’

DNB boekt stevig verlies Door de gestegen rente moet De Nederlandsche Bank meer rente betalen aan banken, terwijl de obligaties die ze bezit weinig opbrengen. Daardoor maakte DNB vorig jaar 460 miljoen euro verlies, iets wat ze vermoedelijk tot 2028 zal blijven doen. De bank rekent op een totaal verlies van 10,2 miljard euro in de periode 2023-2028, minder dan de buffers die 10,8 miljard euro bedragen. DNB stevent daardoor af op een negatief eigen vermogen. Dramatisch is dat niet, omdat centrale banken altijd geld kunnen bijdrukken om aan hun verplichtingen te voldoen. Maar wenselijk is het niet. ‘Bij een langdurig negatief kapitaal komt op op termijn de onafhankelijkheid en geloofwaardigheid van DNB in het geding’, zo staat in het jaarverslag. Als er na 2028 weer winst komt, wordt die eerst gebruikt om de buffers te herstellen, voordat de overheid als enige aandeelhouder opnieuw op een dividend kan rekenen.

De onrust op de financiële markten over de gezondheid van banken lijkt voorlopig bezworen. ‘Dat schokken nu goed zijn opgevangen, is geen garantie voor de toekomst’, waarschuwt Knot. ‘De financiële sector moet weerbaar blijven met voldoende financiële buffers. Europese politici moeten de mondiale aanscherping van het bancaire kapitaalraamwerk onverkort en volledig implementeren in de Europese Unie. Juist nu.’

Risico’s hoge rente

Hoe groot is het risico dat de hoge rente Europese banken in de problemen brengt à la SVB? In een jaar tijd is de rente in de eurozone gestegen van -0,5 procent naar 3 procent. ‘De ECB heeft de rente jarenlang heel laag gehouden, waardoor de schulden in de economie flink zijn toegenomen’, zegt Knot, die ook voorzitter is van het Financial Stability Board, een internationaal orgaan dat de opdracht heeft om de wereldwijde financiële stabiliteit te bewaken. ‘We hebben er voortdurend voor gewaarschuwd dat banken de renterisico’s die daarmee gepaard gaan moesten beheren. En we denken dat dit in Europa ook adequaat is opgepakt.’

Een belangrijk verschil met de Verenigde Staten is dat daar de strenge regels rond kapitaal- en liquiditeitsnormen die internationaal zijn afgesproken enkel gelden voor de grootste banken, vertelt Steven Maijoor, toezichtdirecteur bij DNB. ‘Silicon Valley Bank wordt een middelgrote bank genoemd, maar was in de feite met een balanstotaal van 210 miljard dollar (193 miljard euro) toch gewoon een grote bank. In Europa ligt het verschil tussen een kleine en grote bank op de grens van 30 miljard euro. Eigenlijk moet het type van regionale bank zoals SVB ook gewoon onder het stevige toezichtsregime vallen.’

Buffers, buffers, buffers

Opmerkelijk genoeg viel SVB tot 2018 wel onder die strengere regels, maar het wist daar via gelobby in 2018 onderuit te raken. Ook in Europa ziet Knot geregeld ‘een roep om het regelgevend raamwerk’ af te zwakken. ‘Dat moeten we weerstaan. Het geheugen is zo onvoorstelbaar kort, ook in het Europees Parlement. Het is net alsof we geen financiële crisis hebben gehad, of dat alles alweer vergeten is. Daarom zal ik ook elk jaar bij de presentatie van het jaarverslag herhalen: buffers, buffers, buffers. Want dat is onze belangrijkste verdedigingslinie. Deze tijden laten zien hoe waardevol die zijn.’

Het faillissement van SVB heeft aangetoond hoe snel een bank kan imploderen. Moeten toezichthouders hun taakomschrijving hierop aanpassen? ‘Er is veel aandacht gegaan naar het feit dat mensen heel snel hun geld kunnen weghalen bij een bank, maar veel minder naar het punt dat mensen pas hun geld weghalen als ze geen vertrouwen meer hebben in die bank’, reageert toezichtdirecteur Maijoor. ‘We moeten daarom zorgen dat banken a priori gezond zijn, genoeg kapitaal hebben, hun renterisico’s hebben afgedekt, en dat ze voldoende liquide middelen hebben om aan een extra opvraag aan geld te voldoen.’