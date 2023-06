DNB: ‘Bedrijven moeten bij hogere lonen accepteren dat de winst iets lager uitkomt’

De Nederlandse economie doet het goed en dat zorgt volgens DNB-directeur Sleijpen voor een relatief grotere inflatiedruk dan bij landen waar het minder gaat. Beeld ANP

Hoewel de Nederlandse economie volgens de jongste ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB) dit jaar met maar 0,8 procent groeit, is er nog altijd sprake van oververhitting, vertelde directeur Olaf Sleijpen. De koopkracht mag dan vanwege de hoge inflatie onder druk staan, de arbeidsmarkt blijft bijzonder krap, met een verwachte werkloosheid dit jaar van 3,6 procent.

Daardoor blijft de roep om hogere lonen bij werknemers onverminderd luid. ‘Met claims voor loonstijgingen om al het koopkrachtverlies van de start van 2022 in te halen snijden we ons op de middellange termijn alleen maar in de vingers’, meent Sleijpen. ‘De reden voor de inflatie van vorig jaar van 11,6 procent waren de gestegen energieprijzen. Onze olie en gas hebben we voor een deel uit het buitenland ingevoerd en die rekening zullen we allemaal moeten betalen. Niet alleen de werkgevers, maar ook de werknemers.’

DNB-president Klaas Knot waarschuwde eerder al voor te hoge loonstijgingen omdat die het risico op een loon-prijsspiraal vergroten, tot ergernis van de vakbonden die naar verwezen naar ‘graaiflatie’, waarbij hebzuchtige bedrijven de hoge inflatie misbruiken om overdreven hoge prijzen door te rekenen aan de consument. In zijn nieuwe economische ramingen roept DNB nu op tot ‘een beheerste groei van winsten en lonen’. Is dat een impliciete erkenning van het bestaan van graaiflatie? ‘Wij houden niet van dat woord’, zegt Sleijpen. ‘Het past heel erg in een sociaal conflictmodel, terwijl er volgens mij juist samen uit moeten komen.’

Beperken loongroei

Het beperken van de loongroei lijkt eenvoudiger te beheersen dan die van de winst. In het eerste geval zijn er cao-afspraken die over een langere periode gelden. Hoe doe je dat met winst? ‘Winst is wat er onderaan de streep overblijft voor een onderneming’, vertelt Sleijpen. ‘Daar valt veel minder makkelijk op te sturen. Ik zou zeggen tegen bedrijven: betaal wat aan loonstijgingen wordt afgesproken gewoon uit de winst en accepteer dan dat de winst misschien iets lager uitkomt. Probeer dat niet terug te halen door de prijzen van je producten te verhogen. Zo hou je de winstontwikkeling beperkt.’

Olaf Sleijpen, directeur monetaire zaken van DNB. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

DNB herhaalt dat loonstijgingen tussen de 5 en 7 procent mogelijk zijn. Zit er toch niet meer in het vat? In het laatste kwartaal van vorig jaar stegen de verkoopprijzen in Nederland beduidend sneller dan de inkoopprijzen, wat op graaiflatie kan wijzen. Volgens Sleijpen was dat maar één kwartaal, hij ziet geen structureel hogere bijdrage van de winst aan inflatie. Op cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar die deze stelling bevestigen, is het nog steeds wachten.

In de praktijk stijgen de lonen sneller dan volgens DNB maximaal aanvaardbaar is. Werkgeversorganisatie AWVN constateert dat de gemiddelde loonstijging op jaarbasis in nieuwe cao’s in de maand mei 8,1 procent bedroeg. ‘We zitten nog niet in een klassieke loon-prijsspiraal, maar het zijn wel grotere loonstijgingen dan in veel andere Europese landen’, zegt Sleijpen.

Zijn er redenen om te geloven dat de kerninflatie, een maatstaf die de volatiele voedsel- en energieprijzen uitsluit, in Nederland hardnekkiger hoog zal blijven dan elders in eurozone? ‘Jawel, precies omdat de loonontwikkeling hier hoger is dan in de rest van het eurogebied. Daarnaast doet onze economie het gewoon goed, wat zorgt voor een relatief grotere inflatiedruk dan bij landen waar het minder gaat.’