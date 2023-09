DNB-baas Knot voorziet onstuimige tijden voor de wereldeconomie

Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank (DNB) en voorzitter van de Financial Stability Board (FSB) Beeld ANP / ANP

Knot, die tevens president is van De Nederlandsche Bank (DNB), waarschuwt daarnaast voor het effect van klimaatverandering, dat grote economische impact kan hebben.

De rentestijging en zwakke groei komt slecht uit op het moment van historische hoge schulden wereldwijd, zo schrijft Knot in een brief aan de G20, de belangrijkste ontwikkelde en opkomende economieën ter wereld. Dit weekend vergadert de G20 in het Indiase New Delhi. De problemen rond het Zwitserse Credit Suisse en een aantal kleinere banken eerder dit jaar werden goed opgevangen door het financiële systeem.

Dat was enerzijds te danken aan snel ingrijpen van de financiële autoriteiten, anderzijds door de (verplicht) toegenomen geldbuffers in de bankwereld. Wel werd duidelijk dat rekeninghouders hun geld in een oogwenk kunnen weghalen bij banken waarover slecht nieuws wordt gemeld. Als dat nieuws snel rondgaat op sociale media, kan zomaar een bankrun ontstaan.

De digitalisering van het geldsysteem, die zich steeds sneller voltrekt, is volgens Knot een risico op zich. Hij wijst ook op de gevaren van digitale munten. De markt van de bitcoin en andere digitale valuta raakt steeds meer verweven met het traditionele financiële systeem. Schokken en schandalen in de cryptowereld kunnen dus ook de gewone economie raken. De FSB, die door de G20 als bewaker van de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem werd opgericht, heeft dan ook in juli een voorstel gedaan voor regulering en toezicht op digitale valuta.