DNB-baas Klaas Knot: ‘We moeten accepteren dat we met z’n allen armer zijn geworden’

Klaas Knot is sinds 1 juli 2011 president van De Nederlandsche Bank. Beeld Linelle Deunk / Volkskrant

Hoe groot de kans op bijna dubbelcijferige inflatie is, vond Klaas Knot donderdag bij de presentatie van het jaarverslag van De Nederlandsche Bank onmogelijk te voorspellen. ‘Dat is de essentie van fundamentele onzekerheid’, verklaarde de DNB-president. ‘We weten niet hoe de oorlog zich verder zal ontvouwen, maar we voelen wel dat de impact substantieel gaat worden.’

De centrale bank gaat er vooralsnog vanuit dat de inflatie dit jaar beperkt blijft tot ‘maar’ 6,7 procent. De economische groei zou uitkomen op 3,5 procent. In het zwaarweerscenario zou de economie krimpen. ‘We verwachten dus geen recessie, maar we houden er wel rekening mee’, aldus Knot.

Beperken van de koopkrachtschade

Een van de gevolgen van de oorlog van Rusland met Oekraïne is dat de hogere energie- en grondstoffenprijzen schadelijk zijn voor de koopkracht. ‘We moeten accepteren dat we met z'n allen een stukje armer zijn geworden’, zegt Knot.

Toch gaat die acceptatie de een makkelijker af dan de ander, afhankelijk van de mate waarin het loon gelijke tred kan houden met de inflatie. Daar ziet Knot nog wel mogelijkheden. ‘Wij zijn geen voorstander van automatische prijscompensatie. Maar er blijft zonder meer incidentele ruimte voor hogere lonen, vooral in de economische sectoren die ondanks de pandemie stevige winstgroei hebben gekend.’

Ook de overheid kan bijdragen aan het beperken van de koopkrachtschade. Maar die ingrepen moeten volgens de DNB-president binnen de perken blijven, en vooral ‘economisch doelmatig’ zijn. Via een hogere staatsschuld worden de lasten anders ‘te makkelijk doorgeschoven naar de toekomstige generaties’.

De compensatie voor de hoge energieprijzen moet gaan naar wie dat nodig heeft, verduidelijkt hij. ‘Dat zijn vooral de lage inkomens. Zij zijn relatief gezien een groter deel van hun uitgaven kwijt aan energie en voeding.’

Heel economisch doelmatig vindt hij wat er op dit vlak al uit Den Haag is gekomen niet. ‘De overheid heeft gekozen voor een cocktail van wat economisch verstandig, politiek wenselijk, en uitvoeringstechnisch mogelijk is. Niet alle instrumenten zijn op korte termijn beschikbaar. Compensatie via de inkomensbelasting kan bijvoorbeeld pas volgend jaar. Als je snel iets wilt doen, kom je vaak terecht bij dingen zoals de energiebelasting en de btw.’

Twee renteverhogingen

Als een van de 25 bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) is Knot medeverantwoordelijk voor het monetair beleid dat de inflatie in de eurozone op termijn weer in het gareel moet krijgen. Dat betekent weg van het nog altijd groeiaanjagend beleid. Voordat er een renteverhoging kan komen, moet het opkoopprogramma voor schuldpapier worden stopgezet, heeft Frankfurt bepaald. Dat staat gepland voor het derde kwartaal.

Wat Knot betreft gebeurt dat zo snel mogelijk, het risico van een verder ontsporende inflatie indachtig. ‘Als we dat opkoopprogramma in juli stopzetten, kunnen we al bij de volgende ECB-vergadering in september besluiten om de rente te verhogen. Of we dat dan ook echt moeten doen, zal afhangen van de ontwikkeling van inflatieprognoses in de komende maanden. Maar we moeten onszelf tenminste die optie geven.’

Hij sluit niet uit dat er dit jaar zelfs twee renteverhogingen komen. ‘Normalisatie van het monetair beleid komt als geroepen. Het klinkt wellicht als een afgestofte vinylplaat uit de oude doos, maar handhaven van prijsstabiliteit is de belangrijkste bijdrage die de ECB kan leveren aan onze welvaart en financiële stabiliteit.’