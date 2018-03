Dit zijn vier redenen waarom vooral Rutte opgelucht kan ademhalen na Unilevers keuze

Dividendbelasting

Tot ieders verrassing koos het kabinet er in het regeerakkoord voor om de dividendbelasting af te schaffen, een inkomstenderving voor de staat van 1,4 miljard euro. Hoewel de afschaffing van die 15 procent belasting voor bedrijven op de winst die ze aan hun aandeelhouders betalen in geen enkel verkiezingsprogramma stond, dook die maatregel toch op in de plannen van Rutte III. Het bleek het resultaat van een langdurige lobby van multinationals die zich op het juiste moment in de formatie wisten te mengen.



Premier Rutte maakte de afschaffing persoonlijk. 'Tot in mijn diepste vezels voel ik', zei Rutte in november vorig jaar bij het eerste debat met zijn derde kabinet, 'dat het verdwijnen van de dividendbelasting nodig is om internationale bedrijven naar Nederland te krijgen en Nederlandse multinationals hier te houden.' Daarmee was de koppeling met Unilever een feit. Van het bedrijf was toen bekend dat het van de twee hoofdkantoren in Rotterdam en Londen er één wilde maken. Bovendien speelde in de beeldvorming mee dat Rutte jarenlang als personeelschef bij de Brits-Nederlandse multinational werkte.