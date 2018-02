Dit spotje moet de Amerikanen weer Bols Genever laten slurpen

In krap 36 seconden raast er een barrage aan beelden voorbij, in het reclamespotje dat Lucas Bols heeft laten maken voor de Amerikaanse markt. Mensen buiten de VS kunnen het bekijken op bols.com. Het spotje begint met historische opnamen van de vroegere Bols-stokerij in Amsterdam en het portret van de naamgever, uit de 17de eeuw. Daarna volgen beelden van mensen die jenever 'slurpen' (drinken, zonder het glas naar hun mond te brengen) in hotelbars, cocktailbars, louche kroegen en hoerenbuurten. De uitsmijter: 'Bols Genever - the original spirit of Amsterdam'.