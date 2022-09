Dit effect heeft de ECB-renteverhoging voor de consument

Makelaardij-etalage in Delft. Beeld ANP

Rentes om te lenen stijgen al

De renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB) en de al eerder opgelopen rentestanden voor staatsobligaties sijpelden al door in de rentes die consumenten betalen. De rentestand voor een hypotheek, voor huishoudens van groot belang voor de maandelijkse woonlasten, liep de laatste maanden gestaag op. De gemiddelde hypotheekrente steeg van gemiddeld 1,5 procent in de lente naar bijna 4 procent nu. De rente verschilt per aanbieder en per looptijd. Begin juli was de hypotheekrente nog iets hoger.

Hypotheekbemiddelaars houden er rekening mee dat de hypotheekrente nog wat verder oploopt. Dit is niet direct het gevolg van de renteverhoging door de ECB, maar eerder van oplopende rentes op de kapitaalmarkt, mede als gevolg van de hoge inflatie. Ook de rente op persoonlijke leningen – zonder huis als onderpand – stijgt. Voor een lening van 10 duizend euro met een looptijd van 60 maanden betalen consumenten 7 procent, dik een procent hoger dan in de lente.

Op deposito’s wel iets hogere spaarrente

Spaarders merken nog weinig van de oplopende rentes. De spaarrente op gewone rekeningen is nog altijd gemiddeld 0 procent. Maar wie een nieuw deposito afsluit met een vaste looptijd (van bijvoorbeeld één of twee jaar) kan inmiddels een iets hogere vergoeding afdwingen. De spaarrente op deze vaste deposito’s is opgelopen van 0,9 procent in januari naar 1,43 procent in juli, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Enkele aanbieders hebben ook voor gewone spaarrekeningen de tarieven van de 0 procent gehaald, maar de rentetarieven (zoals 0,08 procent bij Centraal Beheer) laten nog geen noemenswaardige stijgingen zien. De komende tijd zal dat naar verwachting iets verder oplopen.