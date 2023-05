Disney trotseert Ron DeSantis, Netflix wekt de toorn van schrijvers

Bob Iger tijdens het MET-gala ter nagedachtenis van Karl Lagerfeld, 1 mei 2023. Beeld Getty Images

Winnaar: Disney-baas Bob Iger

De gedoodverfde Republikeinse presidentskandidaat Ron DeSantis doet er alles aan om Disney het leven zuur te maken. Het bedrijf van Bob Iger waagde het vorig jaar namelijk om kritiek te leveren op de beruchte ‘Don’t Say Gay’-wet in Florida, die het scholen verbiedt om in de klas te discussiëren over seksuele geaardheid en genderidentiteit.

DeSantis begon prompt een kruistocht tegen de ‘woke elites’ van Disney. Zijn eerste doelwit: het ontnemen van Disney’s privileges in The Sunshine State. Sinds 1967 geniet de op één na grootste werkgever van Florida namelijk de politieke alleenheerschappij in het Reedy Creek Improvement District, een destijds door muggen geteisterd moerasland dat sindsdien dankzij Disney World is veranderd in een toeristenmagneet met jaarlijks 58 miljoen bezoekers.

In februari benoemde DeSantis uit wraak een nieuw districtsbestuur naar wiens pijpen Disney moet dansen. Deze vijf DeSantis-getrouwen ontdekten echter dat Iger vlak voor hun aantreden nog snel een contract had opgesteld, waarin curieus genoeg staat dat de ‘House of Mouse’ de baas blijft in het district tot ‘21 jaar na de dood van de laatste overlevende van de afstammelingen van koning Charles III, koning van Engeland’.

DeSantis & co probeerden het contract nietig te verklaren, waarna Disney vorige week woensdag DeSantis aanklaagde, en DeSantis op zijn beurt afgelopen maandag Disney aanklaagde. Iger beschuldigt DeSantis ervan dat hij, uit woede over Disney’s kritiek op de anti-homowetgeving in Florida, de macht van de overheid misbruikt om een bedrijf monddood te maken. ‘Bedrijven hebben ook recht op vrije meningsuiting’, aldus Iger.

Verliezer: Netflix-topman Ted Sarandos

Het grootste gevaar voor de protagonisten van de Netflix-serie Stranger Things komt in het laatste seizoen misschien niet van de mensenverslindende Demogorgon, maar van een schrijversstaking. Sinds dinsdag hebben Amerikaanse scenarioschrijvers namelijk massaal de pen neergelegd.

Vooral Netflix is de gebeten hond bij de stakers en hun ruim 11 duizend leden tellende vakbond, de Writers Guild of America. Door de opmars van streamingdiensten als Netflix zijn de verdiensten van scenarioschrijvers sterk gedaald. Reden voor de stakers, onder wie Sex and the City-actrice Cynthia Nixon en Saturday Night Live-komiek Bowen Yang, om woensdag te protesteren bij Netflix-kantoren in New York en Los Angeles. ‘Hey Netflix, you’re no good. Pay your writers like you should!’, scandeerden de actievoerders.

Dat Netflix slecht ligt bij de stakers komt ook door uitspraken van Ted Sarandos, een van de twee topmannen van ’s werelds grootste streamingdienst. Sarandos zei vorige maand te hopen dat het niet tot een staking zou komen, maar mocht het wel gebeuren, dan hoefde Netflix zich in zijn ogen geen zorgen te maken. Netflix beschikt namelijk over een grote reservevoorraad van ‘series en films van over de hele wereld’. Dankzij buitenlandse scenarioschrijvers kan Netflix het ook zonder de Amerikaanse stakers ‘nog een hele tijd’ uitzingen, aldus Sarandos.

Het valt te bezien of het optimisme van Sarandos terecht is. Inmiddels hebben ook de Britse, Canadese, Italiaanse, Israëlische, Australische, Franse, Zweedse en Ierse schrijversvakbonden zich solidair verklaard met hun Amerikaanse collega’s.