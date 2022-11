Disney-pensionado Bob Iger keert verrassend terug als baas van Mickey Mouse en co

Bob Iger Beeld EPA

De dit jaar nogal kwakkelende koers van het aandeel Disney schoot maandagochtend voorbeurs zo’n 9 procent omhoog na het nieuws over Iger, die van 2005 tot 2020 al ceo was van Disney, een periode waarin het bedrijf zich met de inlijving van onder meer Pixar en Marvel opnieuw uitvond als culturele supermacht.

Dit jaar verloor het mediabedrijf uit het Californische Burbank echter al 41 procent van zijn beurswaarde. Een belangrijke reden is dat het streamingdienst Disney+ maar niet lukt om uit de rode cijfers te blijven. Consumenten doen het zuiniger aan, terwijl de concurrentie tussen streamingdiensten moordend is. De streamingdivisie van Disney maakte tijdens het meest recente kwartaal tot verbazing van beursanalisten bijna 1,5 miljard euro verlies.

Die verbazing sloeg ook onder Chapeks collega-bestuurders bij Disney om in irritatie door de luchtige toon waarop Chapek tijdens een gesprek met beursanalisten in één moeite door over de ‘geweldige’ respons op ‘Mickeys niet zo enge Halloween-feestje’ in Disneyland begon, schrijft The New York Times. De bekende CNBC-analist Jim Cramer riep daarna op tot het ontslag van Chapek, die volgens Cramer ‘niet in staat is om een fantastisch bedrijf te leiden’.

Naar verwachting zal Disney+ pas over een kleine twee jaar winstgevend zijn, zei Chapek. De tegenvallende resultaten noopten de 62-jarige, wiens contract in juni nog met drie jaar was verlengd, tot het aankondigen van bezuinigingen en ontslagen bij Disney.

Intern kreeg Chapek eerder dit jaar veel kritiek toen hij zich aanvankelijk weigerde uit te spreken over antihomowetgeving in de staat Florida, waar het pretpark Walt Disney World en het Disney-stadje Celebration zich bevinden. De ‘Don’t Say Gay’-wet verbiedt het leraren om op de basisschool over thema’s als seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit te spreken. Toen Chapek zich uiteindelijk wel tegen de wet uitsprak, dreigde Ron DeSantis, de republikeinse gouverneur van Florida, korte metten te maken met de belastingprivileges van Disney in zijn staat.