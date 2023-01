Disney-medewerkers moeten weer vaker naar kantoor

Het kasteel van Doornroosje in Disneyland, Californië. Beeld AP

De werknemers van Disney ontvingen maandag bericht dat zij vanaf 1 maart weer vier dagen per week op kantoor worden verwacht. Volgens topman Iger gaat er niets boven de ‘verbinding, observatie en creativiteit’ die ontstaat wanneer collega’s elkaar fysiek ontmoeten. ‘Zoals jullie mij wel vaker horen zeggen, is creativiteit het hart en de ziel van wie we zijn en wat we doen bij Disney’, schrijft hij in een e-mail aan de medewerkers.

Net als bij de meeste bedrijven werkten de Disney-medewerkers de afgelopen drie jaar (deels) vanuit huis door de coronapandemie. Hoewel er lang werd gerept over het ‘nieuwe normaal’, komen verschillende bedrijven nu terug op het hybride werkbeleid. Onder meer Uber, Twitter en Apple verzochten hun medewerkers al om vaker naar kantoor te komen nu het grootste besmettingsgevaar is geweken.

De terugkeer naar de werkvloer valt sommigen zwaar. Zo stapte Ian Goodfellow, AI-directeur bij Apple, op toen bleek dat hij weer drie dagen per week naar kantoor moest. Zijn collega’s waren eveneens liever thuisgebleven: 67 procent van de Apple-medewerkers gaf aan dat zij het nieuwe beleid niet zagen zitten. Ook in Nederland is de hybride werkvorm geliefd. Uit onderzoek van TNO bleek vorig jaar dat circa 80 procent van alle werknemers deels vanuit huis wil blijven werken.

Verbeterde moraal

Disney-medewerkers moesten het afgelopen jaar alweer drie dagen per week fysiek aanwezig zijn. Dat worden er nu dus vier. Ondanks negatieve reacties bij andere bedrijven is topman Iger ervan overtuigd dat het nieuwe kantoorbeleid de moraal van Disney goed zal doen. De 71-jarige topman keerde twee maanden geleden terug van zijn pensioen nadat zijn opvolger, Bob Chapek, was weggestuurd wegens (het verbloemen van) tegenvallende resultaten. Zo leed streamingdienst Disney+ een onverwacht verlies van bijna 1,5 miljard dollar en ging het aandeel Disney met bijna 40 procent onderuit op de beurs.

In de hoop op betere cijfers wil Iger het bedrijf nu flink opschudden. Bij zijn terugkeer in november kondigde hij al een reeks veranderingen aan, waaronder bezuinigingen en een reorganisatie van de distributieafdeling voor media en entertainment.