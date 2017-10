Directie Tata Steel legt bom onder fusie met ThyssenKrupp in onverwacht persbericht

Juridisch niemandsland

Volgens Van Wieringen liggen ook de ondernemingsraden en vakbonden in Duitsland dwars. 'De fusie is absoluut geen gelopen race. In Duitsland hebben de bonden de helft van de zetels in de Aufsichtsrat.' Onduidelijk is of de directie in IJmuiden de fusie alleen kan torpederen.



Gezien de ingewikkelde structuur van het concern is sprake van een soort juridisch niemandsland. Maar de COR heeft deskundigen ingehuurd en kan desnoods naar de Ondernemingskamer stappen. Toen in 2003 de directie in Londen de aluminiumpoot wilde verkopen, lukte het Tata Steel Nederland daar een stokje voor te steken. De COR in IJmuiden vreest dat de fusie van Thyssen Krupp en Tata Steel Nederland alleen is bedoeld als mogelijkheid van beide concerns hun staalactiviteiten te lozen.