Directeur Tata Steel ongerust over Trumps importheffing: 'Amerikanen kunnen ons staal niet eens maken'

Hoe groot is uw export uit Nederland naar de VS?

'Zeker voor een half miljard euro per jaar. Met veel van onze klanten hebben we jarenlange relaties. En die zullen daarvan de dupe zijn. Wij leveren zeer geavanceerde staalsoorten in bepaalde dikten en breedten die de Amerikanen zelf niet eens kunnen maken. Amerikaanse bedrijven als Crown, Ardagh, Silgan en Ball kopen sinds jaar en dag verpakkingsstaal van ons voor speciale toepassingen in de voedselindustrie en cosmetica. Ze zouden de dupe zijn van een eenzijdige importheffing. Dat wil Trump toch ook niet? Een heel goede klant sinds de jaren zestig is Steel Warehouse dat weer levert aan Caterpillar. Dat heeft ons staal enorm gepromoot met de slogan 'Ship in Dutch steel only'. Wij zijn de enigen die rollen in de gewenste breedtes kunnen leveren.'