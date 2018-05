Directe handelsoorlog EU-VS van de baan, onzekerheid blijft: Trump schuift staalheffing maand op

'Onzekerheid blijft'

Tata Steel verkoopt jaarlijks voor 570 miljoen euro staal in de VS, vooral producten die de Amerikanen zelf niet eens kunnen maken

De Europese Commissie toonde zich weinig enthousiast over het nieuwe respijt, omdat hierdoor de onzekerheid blijft. Europese producenten kunnen hierdoor geen contracten voor lange termijn afsluiten, laat staan investeringen doen die anticiperen op toekomstige vraag uit de VS. De EU stelt in een verklaring dat de dreigende heffingen onterecht zijn, vooral omdat de VS die wil opleggen in het kader van de 'nationale veiligheid'.



De EU zegt ook niet met het mes op tafel verder te willen onderhandelen. In totaal exporteert de EU jaarlijks voor 6,4 miljard euro staal naar de VS. Tata Steel in IJmuiden verkoopt jaarlijks voor 570 miljoen euro staal in de VS, vooral producten die de Amerikanen zelf niet eens kunnen maken.



Met Canada en Mexico zou een overeenkomst in de maak zijn door aanpassing van het door Trump zo gehate Nafta-verdrag, de Noord-Amerikaanse handelszone. Maar de onderhandelingen met de EU zitten muurvast. Maandag voerden de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross nog gesprekken met Europees commissaris Cecilia Malmström, maar die leverden niets op.