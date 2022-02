Digitaal ‘token’ zet de gamewereld op stelten: ‘Dit is diefstal op klaarlichte dag’

Beeld uit de game Ghost Recon Breakpoint, waaraan uitgever Ubisoft NFT's heeft toegevoegd. Beeld Ubisoft

In de gamewereld woedt een felle woordenstrijd over wat uitgevers zien als een potentiële goudmijn en gamers als nog een manier om hen geld uit de zak te kloppen. In het kruisvuur staat een vrij jonge digitale trend, die van het non-fungible token (NFT).

De Britse gamesuitgever Team17 leek het vorige week een leuk idee om zulke tokens te maken van wezentjes uit het populaire computerspel Worms. Bij zo’n NFT krijgt de koper het eigendomsrecht in handen van een item, dat alleen in virtuele vorm bestaat. Het eigendom wordt vastgelegd in een blockchain, een decentraal computernetwerk zoals dat ook wordt gebruikt om betalingen te doen met cryptomunten als de bitcoin.

Eenmaal verankerd in een blockchain kan een NFT weer worden doorverkocht. Het eerste NFT dat het nieuws haalde was de digitale collage Everydays: the First 5000 Days waaraan de kunstenaar Beeple meer dan dertien jaar werkte. Dat leverde 69 miljoen dollar (60 miljoen euro) op.

Tegenstand geen verrassing

Andere opmerkelijke tokens zijn de allereerst post op Twitter van oprichter Jack Dorsey (voor 2,9 miljoen dollar verkocht) en Charly Bit My Finger, een video die op YouTube sinds 2009 meer dan 880 miljoen is aangeklikt (761 duizend dollar).

Team17 zag voor zich hoe fans van Worms unieke versies van de spelfiguurtjes zouden kopen en verzamelen. De studio trok het plan nog geen dag later weer in, nadat op sociale media een storm van protest was opgestoken. Gamers bleken niet gediend van wat sommigen omschreven als ‘diefstal op klaarlichte dag’. En dat was nog de vriendelijkste verwensing.

De tegenstand kan niet als een verrassing zijn gekomen voor de Britse gamemakers. Soortgelijke initiatieven van andere studio’s en uitgevers kregen eerder eenzelfde kil onthaal.

Drie maanden geleden noemde de topman van Electronic Arts, de uitgeverij achter kaskrakers als FIFA en The Sims, NFT’s en blockchain-games ‘de toekomst van de gamesindustrie’. ‘Ik denk dat digitale content die je kunt verzamelen een betekenisvolle rol gaat spelen’, zei Andrew Wilson bij een toelichting op de kwartaalcijfers.

Aanslag op portemonnee

Een week geleden bleek die toekomst opeens ver weg. In een videogesprek met investeerders liet Wilson doorschemeren dat de plannen voor NFT in de ijskast zijn gezet. ‘Op dit moment is het niet iets waar we heel hard aan trekken’, aldus de EA-baas.

NFT’s zijn voor gamemakers een gemakkelijke manier om geld te verdienen. Ze hoeven in principe maar een pixel te veranderen om een nieuw en uniek digitaal item te scheppen.

Gamers vrezen voor een aanslag op hun portemonnee. Voor een louter losstaand verzamelobject kunnen ze nog bedanken. Dat is anders als ze zo’n token nodig hebben om verder te geraken in een game. Ze moeten al extra dokken voor cosmetische veranderingen aan hun avatars, betere wapens of extra levels. Die downloadable content (dlc) levert soms al meer geld op dan het spel zelf.

Wennen aan het idee

Er zijn al titels, zoals Axie Infinite, waarin gamers spelelementen met een speciale, interne munt moeten kopen. Ze kunnen Axie-munten verdienen door wedstrijden te winnen en die weer door te verkopen. Mindere spelers moeten die digitale penningen met echt geld kopen.

De vijandige houding onder gamers én vakgenoten weerhoudt gamesbedrijven er niet van om hun NFT’s te ontwikkelen. Konami in Japan verkocht in januari veertien digitale kunstwerken gebaseerd op beelden uit zijn Castlevania-reeks voor in totaal 162 duizend dollar. De Franse uitgever Ubisoft voegde in december tokens toe aan Ghost Recon Breakpoint, een schietspel waarin groepjes van vier spelers tegen elkaar kunnen knokken.

Over de protesten zei vicedirecteur Nicolas Pouard van Ubisoft dat gamers moeten wennen aan het idee dat ze geld kunnen verdienen met de tweedehandshandel in game-items. ‘Het is echt voor hen bedoeld. Het levert ze iets op. Maar ze moeten dat nog in de gaten krijgen.’

Die ‘winst’ moeten gamers nog zien. In januari kochten spelers van Minecraft voor 1,2 miljoen dollar aan 10 duizend tokens. Drie dagen later trok de verkoper de stekker uit de computer waarop de NFT’s stonden vanwege ‘technische problemen’.