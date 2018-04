Die bezitloze economie, dat is niet echt een ding voor de Nederlander

Het economisch bureau van de bank liet een enquête uitvoeren onder 11 duizend huishoudens in elf Europese landen. Gemiddeld 40 procent van de respondenten geeft aan niet warm te lopen voor extra abonnementen op maaltijdboxen, fietsen en andere goederen. Nederlanders zijn veel afwijzender dan andere Europeanen: 70 procent ziet helemaal niets in dat soort diensten.



Abonnementen zijn op dit moment goed voor 5 procent van de bestedingen door huishoudens. Maandelijks geven de ondervraagden daaraan gemiddeld 130 euro uit. De meeste mensen verwachten hier in de toekomst alleen maar meer geld aan uit te geven.



Die uitgaven betreffen deels 'oude' abonnementen, zoals voor de telefoon, kabel of krant. Maar de nieuwe abonnementsmodellen rukken snel op. Zo zijn de traditionele platenwinkel en videotheek de afgelopen jaren verdrongen door aanbieders die werken met een maandelijkse vergoeding. Het Zweedse Spotify is, hoewel zwaar verliesgevend, wereldwijd goed voor 71 miljoen betalende abonnees. Netflix had er eind 2017 zelfs ruim 117 miljoen, van wie 2,4 miljoen in Nederland. Driekwart van de Nederlanders maakt inmiddels gebruik van Netflix of een vergelijkbare aanbieder.