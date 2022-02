Deze Nederlanders hebben flink last van de inflatie: ‘Het geeft spanning en stress’

Nigel Wubberhorst (28) en Veronique Morožin (27) met hun kat Orion in hun woning in Zeist. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Nigel Wubbenhorst (28), administratief medewerker, woont samen met zijn verloofde Veronika Morožin (27), teamleider in een bouwwinkel, en kat Orion in Zeist.

In de supermarkt onder hun nieuwe huis is het soms best schrikken bij de kassa. ‘Ik schat dat we zo’n 10 à 20 euro meer betalen bij de kassa voor onze weekboodschappen’, zegt Wubbenhorst. Door de verhuizing was januari sowieso een dure maand, want bij de bouwwinkel is de inflatie evengoed voelbaar. ‘Ik had vooraf berekend hoeveel geld we nodig hadden voor een nieuwe vloer en andere spullen. Maar ik bleek er flink naast te zitten.’ Ook de timing voor het verhuizen van een huis zonder gas naar een huis mét gas had beter gekund, geeft Wubbenhorst toe. De eerste – forse – gasrekening heeft het stel al binnen. ‘Maar ja, we wisten vooraf dat het duurder ging worden, en wellicht krijgen we aan het eind van het jaar nog wat terug.’

Indie van de Ven Beeld .

Indie van de Ven (22), student en freelance copywriter, woont met zeven huisgenoten in Tilburg.

Het was even slikken voor Indie van de Ven en haar huisgenoten toen ze aan het begin van het jaar de nieuwe maandelijkse kosten voor gas, water en licht te zien kregen: een stijging van 50 euro per persoon. ‘Bij DUO meer lenen om dit te compenseren zit er niet in. Ik leen al het maximale.’ De stijgende kosten zijn geregeld onderwerp van gesprek aan de gezamenlijke eettafel in het studentenhuis. Los van het feit dat de portemonnee wat dunner wordt, heeft het voor Van de Ven ook op andere vlakken gevolgen. ‘Het geeft spanning en stress. Je bent er toch mee bezig. 50 euro lijkt misschien niet veel, maar het is een heel bedrag aan het eind van de maand.’

Helmy Steenbakkers Beeld .

Helmy Steenbakkers (57), arbeidsongeschikt, woont met haar twee zonen in Schijndel.

Het is passen en meten in huize Steenbakkers. Voorheen maakten ze al weleens gebruik van de zogeheten weggeefkasten in het dorp, maar de laatste tijd moet het gezin daar steeds vaker een beroep op doen. ‘Anders kom ik gewoon niet rond’, zegt Steenbakkers. ‘Eten, tandpasta, shampoo, er staat van alles in dat anderen gedoneerd hebben.’ Laatst kocht ze op zaterdag een brood voor 80 cent. Toen ze de maandag erna terugkwam om een nieuw brood te kopen, bleek het ineens een euro te kosten. Dat brood heeft ze toch nodig, dus moet ze andere keuzes maken. ‘Je kunt gewoon minder doen. Ik ben al jaren niet meer naar de bios geweest of ergens een hapje wezen eten.’

Soraja Peltenburg (35), eigenaar van twee kinderdagverblijven, woont met haar man Victor (37) en hun twee kinderen (4 en 6 jaar) in IJsselstein.

Soraja Peltenburg ziet wel dat alles duurder wordt. Met een gezin van vier kunnen de kosten snel oplopen. ‘Maar ik ben er in alle eerlijkheid nooit heel bewust mee bezig.’ Peltenburg hoeft met haar man nog geen ruzie te maken over het huishoudboekje. ‘Ik hou wel in de gaten wat mijn man uitgeeft, maar niet meer dan anders.’ Bij de lokale bloemenzaak kreeg Peltenburg laatst wel in de gaten dat haar vaste boeket opeens 3 euro duurder was. Toch nam ze een bosje mee. ‘Als het geld op is, is het op. We kopen gewoon wat we nodig hebben. Dan aan het eind van de maand maar een keertje minder naar het speelparadijs.’

Jeffrey de Bie

Facilitair medewerker Jeffrey de Bie (37) woont met zijn vrouw Joyce (37), arbeidsongeschikt, en hun drie kinderen in De Meern.

Dankzij de zonnepanelen op het dak van hun huis weet de familie De Bie de energiekosten wat te drukken. Bij het tankstation en in de winkels is het moeilijker besparen. Het weekbudget van 250 euro houdt De Bie nauwlettend in de gaten bij de supermarkt. ‘Je kunt steeds minder halen voor dat geld. Zeker groente en fruit worden steeds duurder.’ Zijn kinderen zullen nog weinig merken van de inflatie: ‘Die eten het liefst de hele dag snoep.’ Maar De Bie moet toch opletten met wat hij in de winkelwagen gooit. Wanneer het budget voor de boodschappen wordt overschreden, moet er op een andere manier worden bespaard. ‘Wat minder vaak ergens koffie drinken of eten bestellen bijvoorbeeld.’

Jack Hermans (55), accountmanager bij een beveiligingsbedrijf, woont met zijn vrouw, dierenartsassistente, en twee kinderen in Born.

In het Limburgse Born plant de familie Hermans de bezoekjes aan het tankstation en de drogisterij altijd op hetzelfde moment, zodat ze in één keer hun slag kunnen slaan als ze de grens met Duitsland of België oversteken. ‘Ze hebben daar dezelfde producten als in Nederland, maar het is een stuk goedkoper’, zegt Hermans. Voorheen reed hij al regelmatig om, want het scheelt hem en zijn gezin een hoop geld in de maand. Maar de laatste tijd zijn de tripjes over de grens zijn essentiëler geworden. Hij kreeg onlangs zijn nieuwe energieprijs te zien en schrok zich rot: van 230 euro in de maand naar ruim 560 euro in de maand. ‘Misschien dat we ook een keer minder uit eten kunnen.’