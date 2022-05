Deze duurzame spijkerbroekenmaker wil de grimmige kledingindustrie ontwrichten

Bert van Son, medeoprichter van MUD Jeans. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Het is een onderneming die al jaren tegen de stroom in zwemt. Die met groot doorzettingsvermogen en met grote mate aan transparantie het voortouw neemt in zijn sector.’ Het zijn de woorden van koningin Máxima bij de uitreiking van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemen op maandag 23 mei. De winnaar die ze beschrijft? Spijkerbroekenfabrikant MUD Jeans.

De plaquette staat fier bovenaan in de prijzenkast op het kantoor van Bert van Son (61), oprichter en directeur van MUD Jeans. Het bedrijf is gevestigd in een oude legerkazerne in de Gooise bossen vlakbij Laren, dat het deelt met andere groene ondernemingen. Vanuit die uitvalsbasis poogt Van Son de vervuilende en door onmenselijke arbeidsomstandigheden getekende kledingindustrie te ontwrichten met duurzame koop- en leasespijkerbroeken.

De spijkerbroeken van MUD Jeans zijn deels circulair. Oude broeken gaan de shredder in, met het katoen dat gewonnen wordt maakt het bedrijf gloednieuwe rollen denim. Veertig procent van het katoen dat MUD Jeans verwerkt in zijn broeken is gerecycled, de rest is nieuw maar biologisch. Op termijn wil hij een broek op de markt brengen van 100 procent gerecycled katoen.

De broekenfabrikant werkt met statiegeld: wie een spijkerbroek opstuurt naar MUD Jeans krijgt korting op een nieuwe. Soortgelijke concepten worden al langer mondjesmaat toegepast. Het zet zoden aan de dijk, maar is weinig revolutionair.

Wat MUD Jeans uniek maakt is het spijkerbroekenleasemodel, vertelt Van Son glunderend. ‘Je betaalt een jaar lang een tientje per maand, daarna is de broek van jou.’ Als de jeans na dat jaar versleten zijn of als de klant een nieuw model of een andere kleur wil, retourneert hij of zij de broek en levert MUD Jeans een nieuw exemplaar met korting. MUD Jeans blijft eigenaar van, en de verantwoordelijke voor de stof.

De teruggestuurde broeken worden in Valencia verwerkt tot nieuwe stof, waarna de denimrollen per vrachtwagen verscheept worden naar een eerlijk betalende fabriek in Tunesië. Daar wordt de stof gekleurd met afbreekbare verf en hergebruikt water.

Het versleten uiterlijk dat veel spijkerbroekendragers zo waarderen wordt bereikt met een laser, die de verf wegbrandt om slijtage te imiteren. De stof wordt niet beschadigd, waardoor de broek langer meegaat. Fabrieksmedewerkers hoeven niet te werken met schuurmachines of zandspuiten, waarbij veel gevaarlijk fijnstof vrijkomt.

Het was een administratieve en logistieke nachtmerrie om het leasemodel op poten te zetten, en het recyclen van spijkerbroeken is stukken duurder dan het inkopen van nieuw katoen. Toch is het MUD Jeans met moeite gelukt om als enige fabrikant ter wereld gebruikte spijkerbroeken grootschalig te integreren in zijn productieketen.

Dat is broodnodig, aldus Van Son: ‘Jaarlijks verbrandt Nederland alleen al 182 miljoen kilo kleding, waarvan een groot gedeelte denimproducten. Dat is meer dan tien kilo per Nederlander.’

Van Son werkt al veertig jaar in de kledingindustrie. Hij heeft gezien hoe de vraag naar kwaliteitskleding verschoof naar ‘elke week een nieuwe collectie’ over de rug van arbeiders, ten koste van het milieu. ‘In de kledingindustrie is lange tijd vreselijk veel geld verdiend door te produceren op plekken waar de overheid niet oplet.’

Hij werkte in China en Taiwan, waar hij de rivieren blauw zag kleuren van de gedumpte verf. In 2004 begon hij zijn eigen bedrijf in Frankrijk, dat prinsessenjurkjes produceerde. Die jurkjes werden gemaakt in ‘nette fabrieken’, want kinderkleding gemaakt door door kinderhandjes, ‘dat kan natuurlijk niet’.

Vlak voor de bankencrisis van 2008 verkoopt Van Son het bedrijf. Na vier jaar gaat hij weer ondernemen, met de intentie om de steeds grimmiger wordende kledingindustrie de pas af te snijden. De keuze om jeans te produceren was makkelijk gemaakt, want alles gaat mis in de denimindustrie, vindt Van Son. ‘Van katoen tot kast.’

Bij de productie van denim worden op gigantische schaal werknemers uitgebuit terwijl giftige en kankerverwekkende stoffen geproduceerd en uitgestoten worden. Niet nodig, bewijst Van Son. ‘Het is ingewikkeld en duur, maar het ís mogelijk om biologisch katoen en afbreekbare verf te gebruiken, en een eerlijk loon te betalen.’

Met zo’n honderdduizend verkochte broeken per jaar kan hij de keten in stand houden, maar schaalvergroting zou ademruimte geven. ‘Er komen zoveel broeken terug dat we met een factor tien kunnen opschalen, maar onze verkoop blijft achter.’

Ironisch genoeg is het duurzame imago van MUD Jeans een knelpunt, denkt Van Son. ‘We worden gezien als een bedrijf met een fraai verhaal. Mooi, maar daar trekken we alleen de donkergroene consument mee aan. Het belangrijkste is dat we hoogwaardige stoere spijkerbroeken maken, ook voor de gemiddelde kledingkoper.’ Wanneer dat duidelijk is, loopt het storm, denkt Van Son.

Ondanks zijn vertrouwen in het bedrijfsmodel twijfelt de oprichter of hij degene is die het bedrijf tot grote hoogten zal stuwen. ‘Misschien ben ik de persoon niet om een onderneming van honderd miljoen euro te leiden. Als we echt groot worden moeten we op een gegeven moment een ander soort manager zoeken. Ik ben niet per se de ceo die enorme teams motiveert. En dat is helemaal niet erg.’

Wat is hij dan wel? ‘Ik ben de durfal die stappen zet. Je kan in Nederland elke dag naar een congres over duurzaamheid, maar er gebeurt schrikbarend weinig.’ Hij hoopt dat andere bedrijven ook zullen inzetten op circulaire modellen, om te beginnen in de kledingindustrie.

Van Son kan bondgenoten wel gebruiken. ‘Het beetje winst dat we maken, steken we direct weer in onderzoek naar betere productiemethodes. De grote bedrijven verzaken dat. Maar iemand moet uitvogelen hoe je duurzame kleding maakt, dus doen wij het maar.’

Bedrijf: MUD Jeans

Waar: Laren

Sinds: 2012

Aantal werknemers: 15

Jaaromzet: 3,5 miljoen euro