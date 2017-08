Deutsche Post gaat internationaal, John de Mol geeft TMG op

Verliezer

Verliezer John de Mol, Talpa

Jacht op TMG mislukt

Niet alles in de wereld is te koop voor geld. Die wijze les leerde John de Mol deze week. De mediamiljardair was maandenlang verwikkeld in een spectaculair overnamegevecht om de Telegraaf Media Groep (TMG). De Mol bood 6,50 euro per aandeel voor de uitgever van onder meer de grootste krant van Nederland. Dat is 50 cent meer dan het Vlaamse Mediahuis en VP, het investeringsvehikel van de familie Van Puijenbroek, al heel lang grootaandeelhouder van TMG. Vanwege het belang van rust en duidelijkheid - het gaat al heel lang niet goed - kozen de commissarissen van TMG voor het lagere bod van de Vlamingen en VP. De Mol wilde TMG samenvoegen met Talpa tot een Nederlands 'powerhouse'. Hij had het volste recht daarvoor alles in de strijd te gooien. Hij had ook het recht om naar de Ondernemingskamer te stappen, toen TMG zijn hogere bod negeerde. Nadat de rechter al zijn eisen afwees, werd De Mol alom opgeroepen de strijd te staken en met Mediahuis/VP (dat de meerderheid al binnen had) om tafel te gaan, in het belang van TMG. Maar hij ging door. Tevergeefs, bleek deze week. De Mol kreeg nauwelijks aandelen bij de 29,2 procent die hij al had. Einde verhaal. Voor TMG, dat 10 miljoen euro kwijt is aan juridische kosten, is het te hopen dat aandeelhouder De Mol zich nu wel constructief opstelt.